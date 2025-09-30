Un piloto mexicano a la Fórmula 3; Ernesto Rivera se une a la categoría con Campos Racing

Ciudad de México.- Una de las jóvenes promesas del automovilismo mexicano dio un paso que lo acerca a la categoría reina del deporte a nivel mundial; el piloto de 16 años, Ernesto Rivera, se unirá a la Fórmula 3 en la temporada 2026 con la escudería Campos Racing, el actual equipo campeón de la competencia.

Ernesto Rivera nació el 1 de diciembre del 2008 en la Ciudad de México; desde niño, ha tenido una brillante carrera, pasando de los karts, donde ganó múltiples campeonatos mundiales, hasta su llegada a los monoplazas. Su primera incursión en las fórmulas fue en el 2024 con la escudería española en la F4, donde logró un triunfo y finalizó el campeonato en cuarta posición, además de cosechar varias victorias en otras categorías.

En septiembre del 2024, se comenzó a especular que Red Bull Racing estaba interesada en firmar al joven piloto; dichos rumores se confirmaron cuando se dio a conocer que Helmut Marko sostuvo un par de reuniones con Rivera y sus representantes. En el mismo mes, se anunció que Ernesto Rivera había sido firmado y se uniría al Red Bull Junior Team, al cual ha pertenecido y representado desde esa fecha.

El importante anuncio se dio desde la misma cuenta oficial de la Fórmula 3, desde donde le dieron la bienvenida al mexicano, el cual competirá en la categoría a partir del 2026. "Ernesto Rivera se une a la parrilla de F3 para 2026. El piloto mexicano disputará su temporada de novato con los campeones reinantes de los equipos Campos Racing", se lee en el comunicado.

BREAKING: Ernesto Rivera joins the #F3 grid for 2026!



The Mexican driver will contest his rookie season with reigning Teams’ Champions @CamposRacing uD83DuDCAA#RoadToF1 pic.twitter.com/KtdWf23XV3 — Formula 3 (@Formula3) September 30, 2025

El nacido en la CDMX está siguiendo los pasos del piloto mexicano más exitoso en la historia, Sergio 'Checo' Pérez, pues también compitió en las mismas categorías y perteneció a Campos Racing; en varias ocasiones, se ha visto que el piloto jalisciense ha dado ciertas recomendaciones a Rivera, para instruir hacia dónde debería apuntar su carrera.

Se hace oficial la llegada de Ernesto Rivera al @CamposRacing para la temporada 2026 de @Formula3. El mexicano tuvo un gran año en la @Eurocup_3. Muy probablemente sea anunciado que Piero Rodarte, ex piloto de @escuderiatelmex y actual ingeniero de carrera de Ernesto, lo acompañe pic.twitter.com/0HD2XusVbC — David Sánchez Olmos uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDF33 (@DSORacing) September 30, 2025

Ernesto Rivera tuvo una buena temporada en la EuroCup 3, donde consiguió dos pole positions, tres victorias y siete podios en las 16 carreras en las que participó, finalizando el campeonato en la tercera posición.

Fuente: Tribuna del Yaqui