Yaquis de Obregón continúa su pretemporada; estos jugadores han reportado con 'La Tribu'

Ciudad Obregón, Sonora.- La pretemporada de cara a la Liga Arco Mexicana del Pacífico sigue su curso y los Yaquis de Obregón se encuentran participando en la Mexican Baseball Fiesta, donde se enfrentan a diversos equipos de la liga para ir calentando motores y llegar a tono a la siguiente campaña de la LAMP; para el conjunto de 'La Tribu', quedan cinco encuentros de preparación en tierras estadounidenses, antes de cerrar sus entrenamientos en casa, enfrentando a los Naranjeros de Hermosillo.

Los Yaquis de Obregón han sostenido solo dos duelos completos en la actual edición de la Mexican Baseball Fiesta, luego de que en las primeras dos jornadas se haya tenido que suspender los juegos por una fuerte lluvia que inundó el terreno de juego. Ante Naranjeros y Algodoneros de Guasave, se han presentado line-ups con diferencias, pues se está buscando brindar el mayor juego posible a los novatos, mientras el cuadro titular reporta y se pone a tono.

La novena cajemense ha recibido a los peloteros desde el 16 de septiembre que abrió sus campos de entrenamientos en el Estadio Yaquis; de los primeros elementos en reportar, fueron el relevista Samuel Zazueta, quien buscará convertirse en el cerrador con más salvamentos en la historia del club. También arribaron desde el primer día de prácticas el receptor Fernando Flores, Víctor Márquez y los lanzadores Saúl Vázquez y Manuel Chávez.

Samuel Zazueta y Fernando Flores fueron los primeros elementos en reportar con La Tribu

En los entrenamientos posteriores, fueron arribando los elementos que concluyeron su participación en la LMB, como lo son el infielder Roberto Valenzuela, el receptor titular Santiago Chávez y el lanzador Felipe González, quien formará parte de la rotación de abridores, así como Christian Villanueva y Miguel Guzmán.

Santiago Chávez y Roberto Valenzuela entrenando desde los primeros días con Yaquis

Un par de jornadas antes de partir hacia los Estados Unidos, 'La Tribu' recibió a los novatos Fernando Villalobos, Rubén Salinas, Giovanni Vargas y Antonis Macias, quienes tienen buena proyección dentro del beisbol mexicano y buscarán su espacio en el roster de la temporada regular.

Las incorporaciones más recientes en el equipo, mientras se encuentran en tierras estadounidenses, fueron Kevin Villavicencio, el cual terminó su participación en las sucursales de los New York Mets, además de los lanzadores cubanos Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez, quienes ya trabajan a la par del equipo y podrán hacer su debut en los próximos días, y el receptor Alfredo Hurtado.

Se espera que, antes que los Yaquis de Obregón finalicen su participación en la Mexican Baseball Fiesta, tengan la incorporación del resto de elementos extranjeros confirmados, así como los jugadores que disputaron la Serie del Rey, como Juan Carlos Gamboa y Efraín Contreras.

Fuente: Tribuna del Yaqui