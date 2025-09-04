Boletos económicos para el Mundial, Cadillac anuncia piloto de pruebas y más en Top 3 Deportes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada vez se acerca más el esperado arranque de la Copa del Mundo 2026, la cual tendrá como sede algunas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Si quieres enterarte de los detalles sobre el próximo Mundial de Futbol, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen encontrarás la información más relevante sobre tus deportes y atletas favoritos.

Cadillac se prepara para su debut en la F1

El corredor estadounidense, Colton Herta, fue anunciado comp parte de la escudería Cadillac, que ya prepara su debut en la F1. El oriundo de California será piloto de pruebas en el equipo que conforman 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

Tres juegos de suspensión le dieron al mexicano Alex Padilla en España.

Por conducta antideportiva, el arquero mexicano Alex Padilla fue suspendido de tres partidos en La Liga de España. La sanción contra el joven se debió a que lanzó un balón al campo, mientras él se encontraba en la banca, en un partido del Athletic Club vs Real Betis.

Copa del Mundo 2026 será accesible

FIFA anuncia que sí habrá boletos accesibles para el Mundial 2026, que tendrá como sede algunas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Las entradas costarán desde 60 dólares, pero en la final su valor podría acceder hasta los 6 mil 700 dólares.

Fuente: Tribuna del Yaqui