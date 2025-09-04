De Grandes Ligas a la Liga Arco Mexicana del Pacífico: Naranjeros anuncia refuerzo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo siguen moviendo sus piezas previo al arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Ahora, este jueves 4 de septiembre, el club de la capital de Sonora anunció al lanzador Cory Abbott como su nuevo refuerzo para fortalecer el staff de pitcheo para la temporada 2025-2026.

Experiencia en Grandes Ligas

Abbott, pitcher, con experiencia en el mejor beisbol del mundo, nació el 20 de septiembre de 1995 en San Diego, California. Fue seleccionado por los Chicago Cubs en la segunda ronda del draft de 2017. Su paso por sucursales se dio ese mismo año y, luego de ascender todos los niveles, debutó en el Big Show en la temporada de 2021 con dicha escuadra.

En su primera oportunidad, tuvo una labor de siete juegos donde terminó con 0-0 en ganados y perdidos en 17 entradas y un tercio de labor, sumando 12 ponches. Después, en 2022, el nuevo naranja llegó a la organización de Washington, con quienes lanzó dos temporadas más en la MLB.

Para 2024, el lanzador formó parte de las organizaciones Chicago White Sox y Seattle Mariners, lanzando en clase Triple-A, finalizando el año con récord de 5-5, firmando además uno de sus mejores desempeños como lanzador profesional.

Durante el siguiente año, Abbott hizo su estreno en la Liga Mexicana de Beisbol con los Tecolotes de Dos Laredos, donde tuvo marca de 1-1 con 2.40 de efectividad en tres juegos recetando 15 'chocolates'; también ha lanzado este año con Round Rock, sucursal Triple-A de los Texas Rangers, donde suma tres triunfos en 18 juegos, 15 de ellos como inicialista.

Con esta noticia, Cory Abbott se convierte en uno de los elementos extranjeros que reforzarán el roster de Naranjeros de Hermosillo para la temporada 2025-2026, que arrancará el próximo 15 de octubre en el estadio Fernando Valenzuela de la capital sonorense frente a la novena de Tucson.

Por otra parte, los entrenamientos del conjunto de Juan Gabriel Castro se tienen presupuestados para la siguiente semana, donde estarán reportando los peloteros jóvenes y, conforme avance la fecha, las máximas estrellas de los 17 veces campeones llegarían al campamento de pretemporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui