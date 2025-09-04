El cajemense 'Koreano' Torres y el brasileño Jonhatan Cardoso superan la báscula

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Todo está listo para que este viernes en CareFirst Arena, Washington, el cajemense Luis 'Koreano' Torres (21-1, 12 ko’s) tenga su segunda pelea en territorio estadounidense, cuando se mida ante el noqueador Jonhatan Cardoso (18-1, 15 ko’s).

Tanto el nacido en Ciudad Obregón como el originario de Brasil superaron la primera prueba este jueves 4 de septiembre, que era marcar las 135 libras, una de las categorías más encendidas actualmente en el boxeo internacional.

Dinamita pura

Por el estilo de ambos peleadores, el choque pinta para ser una gran guerra en la capital de Estados Unidos. En el caso del 'Koreano', viene de tener una de sus mejores presentaciones arriba del ring, cuando, en marzo, fulminó en tres asaltos al excampeón mundial Nicholas Walters.

Cabe destacar que, igualmente, este es el segundo desafío del nacido en Ciudad Obregón, bajo la esquina del destacado entrenador estadounidense Bob Santos, con el que hizo campamento estos meses en Las Vegas, Nevada.

Por su parte, su rival, Cardoso, ha ganado cada uno de los cinco compromisos que ha tenido en Estados Unidos; además, se mantiene invicto frente a boxeadores mexicanos, teniendo como víctima a Eduardo 'Zurdito' Ramírez y al también cajemense Óscar Álvarez, a quien le quitó el invicto.

'Latino' en acción

Este mismo jueves, Sulaiman Segawa (17-5-1, 6 KOs) y el sonorense Bryan Acosta (21-1, 8 KOs), igualmente, cumplieron con la 'romana' y están listos para intercambiar metralla en el combate coestelar que presentará este viernes PRO BOX TV, para todo el mundo.

Este es el regreso del 'Latino' tras caer en febrero, frente a Ramón Cardenas por decisión, a pesar de que el hermosillense mandó a su rival a la lona esa noche, en lo que fue un resultado que terminó con polémica en San Antonio.

¿Dónde ver?

La pelea de Luis Torres frente a Jonhatan Cardoso y Bryan Acosta ante Sulaiman Segawa comenzará alrededor de las 15:00 horas (tiempo de Sonora) y se podrá ver completamente en vivo por el canal de YouTube de PRO BOX TV.

Fuente: Tribuna del Yaqui