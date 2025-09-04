En el último partido de Messi en Argentina, la selección derrota 3 a 0 a Venezuela

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- La selección argentina venció a Venezuela 3 a 0 con un doblete de Lionel Messi, en este su último partido en Argentina. Este partido es parte de las Eliminatorias de Conmebol para la Copa Mundial de Futbol 2026 y se jugó en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. Messi logró un doblete y no pudo evitar conmoverse hasta el llanto al saber que sería la última vez que jugaría en su país.

Fue en el minuto 38 cuando Messi recibió una asistencia de Julián Álvarez y rompió el cero. El segundo gol vino cuando entró Lautaro Martínez en el minuto 76 y anotó el gol. Para cerrar el partido, la Pulga puso el 3 a 0 en el minuto 80, esto frente al arco sin que los jugadores de Venezuela pudieran hacer mucho. Incluso en el minuto 88, Messi marcó un triplete, pero fue anulado por posición adelantada.

Messi y su último juego en Argentina

"Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Es muy lindo jugar con nuestra gente después de ganar. Hace mucho que disfrutamos partido tras partido; estoy muy feliz. (…) Todo lo que vivimos es hermoso. Por edad, lo más lógico es que no llegue (al mundial), estoy ilusionado, con ganas, voy día a día. Ahora vengo de estar parado, me volví a resentir; ahora pude jugar tres partidos seguidos, pero es día a día, sintiendo sensaciones. Hoy era el último por los puntos acá; intento sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no, la paso mal. No tengo una decisión tomada con respecto al mundial", declaró al terminar el partido. El astro de Argentina estuvo acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, así como de su esposa Antonela Roccuzzo y demás familiares al ser un momento especial.

Messi llora de la emoción

Apenas pisó la cancha, el jugador intentó contener las lágrimas y, mientras se entonaba el himno nacional argentino, se vio sobrepasado por la emoción del momento. En todo momento el aficionado festejó al astro. "Gracias por todo, mi capitán", señalaban las banderas de los fanáticos.

Messi tiene 72 partidos con la camisa albiceleste en Eliminatorias. 39 victorias, 20 empates y 12 derrotas de momento. Con esto se convirtió en el jugador con más presencias en las Eliminatorias de Conmebol. Por otra parte, la selección jugará contra Ecuador en Quito el próximo martes, donde Messi podría ser el único jugador en la historia con 73 encuentros disputados.

Fuente: Tribuna del Yaqui