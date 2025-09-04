Hacen oficial la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr.; esto es lo que debes saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr., dos de los boxeadores más grandes de la historia, han llegado a un acuerdo para realizar una pelea de exhibición. A pesar de que no se confirmó la fecha ni la sede, CSI Sports compartió un comunicado de prensa en el que reveló que el combate se va a realizar durante la primavera de 2026. Según informes de TMZ Sports, los respectivos contratos ya fueron firmados

'Iron Mike' subió al ring por última vez en noviembre de 2024 cuando se enfrentó a la estrella de redes sociales, Jake Paul, en un enfrentamiento que se llevó a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En aquella ocasión, el originario Brooklyn perdió por decisión unánime y ahora se declara listo para protagonizar una de las peleas más importantes en la historia del boxeo, ya que ambos pugilistas han forjado su nombre con letras de oro en la historia de este deporte

Esta pelea es algo que ni el mundo, ni yo pensamos que podría pasar, sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible y esta pelea lo va a ser", declaró el excampeón de peso pesado para TMZ Sports.

Tyson es considerado uno de los pesos completos más intimidantes de todos los tiempos y se convirtió en el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial en esta categoría. Por su parte, 'Money' Mayweather fue campeón en cinco divisiones distintas: superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter. Con respecto a esta batalla de exhibición, el oriundo de Michigan expresó que no permitirá que ningún rival manche su legado en el boxeo.

He estado haciendo esto por 30 años y no ha habido un solo peleador que pueda dañar mi legado. Todos saben que, si hago algo, lo haré grande y será algo legendario. Soy el mejor en el mundo del boxeo y esta exhibición les dará a los aficionados lo que quieren", mencionó Floyd.

Floyd Mayweather Jr. se despidió del boxeo el 26 de agosto de 2017 tras vencer por TKO al irlandés Conor McGregor, quien debutó como boxeador profesional. En una pelea que se realizó en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el estadounidense mandó a dormir al excampeón de UFC en el décimo asalto.

Fuente: Tribuna del Yaqui