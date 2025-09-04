Los encendidos Rays derrotan a Guardians y extienden su racha triunfal a siete juegos

Comparta este artículo

Tampa, Estados Unidos.- El derecho Ryan Pepiot ponchó a seis en cinco entradas completas sin admitir imparables y Christopher Morel conectó tres hits y remolcó una carrera para que los Tampa Bay Rays derrotaran el jueves por 4-2 a los Cleveland Guardians.

Carson Williams también remolcó par de carreras para Tampa Bay, que ganó su séptimo juego consecutivo, su mejor racha de la temporada, y por décima vez en los últimos 12 encuentros. Junior Caminero, Brandon Lowe y Jake Mangum también tuvieron hits para los Rays.

Con este resultado, los Rays se colocan a dos juegos de los Seattle Mariners en la carrera por el último puesto de comodín de la Liga Americana, lo más cerca que han estado de un lugar en los playoffs desde el 26 de julio, cuando estaban a un juego y medio de distancia.

Pepiot (11-10) completó su labor monticular con dos bases por bolas y un intento combinado de no hits que se echó a perder después de 5 y dos tercios de entradas, cuando José Ramírez conectó un sencillo ante el relevo de Bryan Baker.

En la parte alta de la novena entrada, Pete Fairbanks permitió jonrones consecutivos de Ramírez y Kyle Manzardo antes de sacar los siguientes tres outs para cerrar la victoria.

Logan Allen (7-11) permitió seis hits y cuatro carreras con cuatro ponches en la derrota de los Guardians, que han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos y retrocedieron tres juegos y medio en la carrera por el comodín de la Americana.

Pepiot permitió uno o menos hits en su tercera apertura consecutiva de cinco o más entradas, uniéndose a Dylan Cease como los únicos lanzadores en la historia de la MLB en lograr la hazaña.

El diestro de los Guardians, Gavin Williams (9-5, 3.26), se enfrenta al zurdo de Tampa Bay, Ian Seymour (3-0, 2.97), en el segundo juego de la serie de cuatro juegos el viernes.

