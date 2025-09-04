MLB: Shohei Ohtani ya tiene fecha para subir al montículo con los Dodgers

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Después de ser descartado a última hora para abrir el juego del miércoles ante Pittsburgh, Shohei Ohtani hará su próxima apertura como lanzador el lunes contra Colorado en Los Ángeles. Debido a un resfriado en el pecho, el japonés fue bajado del montículo ante los Pirates y utilizado únicamente como bateador designado, mientras que Emmet Sheehan comenzó el encuentro en la derrota de los Dodgers por 3-0.

El manager Dave Roberts dijo que la decisión de mover la próxima apertura de Ohtani hasta la próxima semana fue para darle tiempo suficiente para recuperarse. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2024 continuará como bateador designado. "Quiere que le dé su mejor oportunidad de permitir cinco entradas en su próxima apertura", dijo Roberts.

En la campaña anterior, su primera con Dodgers, Ohtani no lanzó mientras se recuperaba de su segunda cirugía de codo Tommy John. Ohtani hizo su debut en el montículo esta temporada el 16 de junio y tiene un récord de 1-1 y efectividad de 4.18 en 11 aperturas. Ohtani está bateando .280 con 46 jonrones en 136 juegos. Lidera la Liga Nacional con 125 carreras anotadas y un porcentaje de slugging de .610.

De igual manera, el receptor de los Dodgers, Will Smith, no estuvo en la alineación para el juego del jueves por la noche contra los Piratas. El tres veces All-Star sufrió una contusión en la mano derecha el miércoles cuando una pelota de foul lo golpeó. Roberts dijo que era poco probable que Smith jugara en la serie de tres juegos en Baltimore que comienza el viernes.

Las radiografías de la mano de Smith el miércoles por la noche fueron negativas. Se sometió a imágenes el jueves y los resultados no estaban disponibles de inmediato. Smith tiene un promedio de bateo de .296 y 17 jonrones en 109 juegos. El receptor novato Dalton Rushing recibirá la mayor parte del trabajo detrás del plato mientras Smith está fuera de juego.

También se espera que el tercera base Max Muncy comience una asignación de rehabilitación con Oklahoma City el jueves por la noche. Muncy fue colocado en la lista de lesionados con una distensión en el oblicuo derecho el 15 de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui