New York Yankees supera a Houston Astros en una gran noche de Carlos Rondón

Texas, Estados Unidos.- Los New York Yankees se mantienen en la lucha de obtener un puesto a la pretemporada de las Grandes Ligas, y este jueves 4 de septiembre dieron un gran batacazo, al superar a los Houston Astros 8-4 y de paso asegurar la serie en su visita a Texas.

El inicialista Carlos Rodón lanzó seis sólidas entradas para empatar el liderato de victorias en toda MLB con 16, mientras que Trent Grisham conectó su jonrón número 30 de la temporada, el más alto de su carrera, y el número 100 de su trayecto, para comandar la victoria de los de la 'gran manzana'.

A la ofensiva, Ryan McMahon también conectó jonrón Yankees, que además lideró por una carrera el juego, hasta antes de la octava, cuando McMahon conectó un sencillo productor antes del jonrón de tres carreras de Grisham. Con este resultado, Yankees se llevó dos de tres en esta serie para lograr su primera victoria contra un equipo con el que tiene un récord ganador desde que barrieron a Seattle del 8 al 10 de julio.

Grisham se convirtió en el séptimo fielder central de New York con 30 vuelacercas en una campaña, uniéndose a Mickey Mantle (nueve veces), Joe DiMaggio (siete veces), Aaron Judge (dos veces), Curtis Granderson (dos veces), Bernie Williams (una vez) y el legendario Bobby Murcer, que igualmente lo logró una vez.

En total, el pitcher de los de la Liga Americana, Carlos Rodón (16-7), permitió tres hits y dos carreras, una limpia, para empatar a Freddy Peralta de Milwaukee en el liderato de triunfos en el Big Show. A su vez, el abridor de Houston, Cristian Javier (1-2), permitió seis hits y cuatro carreras, cargando con esto el descalabro.

La victoria y sobre todo la serie que obtuvo ante Astros, pone a Nueva York a tres juegos de Toronto Blue Jays en la División Este de la Liga Americana. Justamente, el resultado es de locura, pues este fin de semana ambos equipos se verán las caras en el Yankee Stadium.

Por su parte, Boston Red Sox, quien pelea con el odiado rival el segundo puesto de la conferencia, cae al tercer peldaño, por lo que la disputa para la pretemporada sigue al 'rojo vivo' dentro de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui