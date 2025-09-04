Oscar Valdez busca en Nogales una victoria que lo lleve al campeonato del mundo

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Con la emoción a flor de piel y ansioso por disputar su primera pelea como profesional en su tierra natal, Nogales, el doble campeón del mundo Oscar Valdez se declaró listo para subir al ring este sábado 6 de septiembre ante Ricky Medina.

A un día de vivir un suceso histórico en el Domo Binacional de la ciudad fronteriza, el doble monarca mundial declaró este jueves 4 de septiembre en conferencia de prensa que se siente orgulloso de, por primera vez, presentarse ante su gente, por lo que buscará salir con la mano en alto para, posteriormente, buscar otra pelea de campeonato mundial.

Gracias a mis entrenadores que hacen posible que siga creciendo en el boxeo. Como bien saben, en este deporte hay altibajos. La meta principal es volver a ser campeón mundial y ser el campeón de todos ustedes, pero para esto, tengo que superar esta prueba en casa. Respeto para Medina, es un gran boxeador, daremos un gran espectáculo", dijo el ídolo sonorense.

Oscar en conferencia de prensa

Llega renovado

En la conferencia, el también dos veces olímpico dejó claro que, para él, este combate es de los más importantes de su vida, ya que no solamente peleará ante su gente, sino que también intentará demostrar que se puede levantar de la derrota que sufrió ante Emanuel Navarrete en diciembre pasado.

"Estoy concentrado en lo que tengo que hacer, daré mi mejor esfuerzo; mucha gente no me ha visto pelear, por eso ahora daré todo. Todas las grandes leyendas tuvieron derrotas y se levantaron, y eso es lo que yo les quiero transmitir a los jóvenes", sentenció.

Hay respeto

Aunque el sábado tendrán una guerra a 10 asaltos en la división superpluma, tanto Valdez como Medina se mostraron respeto y anticiparon que lo darán todo arriba del ring. "Gracias por el recibimiento en Nogales, estoy contento de pelear con Oscar Valdez", sentenció Medina.

Fuente: Tribuna del Yaqui