Que siempre no: Amari Cooper anuncia su retiro después de firmar con Raiders

Nevada, Estados Unidos.- Pocos días después de firmar un contrato por una temporada con Las Vegas Raiders, el receptor abierto cinco veces seleccionado al Pro Bowl, Amari Cooper, anunció su retiro el jueves. Chip Kelly, coordinador ofensivo de los Raiders, dijo que Cooper llamó al entrenador Pete Carroll el jueves por la mañana y le dio la noticia. "Es desafortunado porque pienso mucho en él", dijo Kelly. "Creo que es un gran jugador de futbol americano. Ha tenido una gran carrera en la NFL, pero sabe en su corazón lo que quiere hacer, así que le deseo lo mejor. Siempre he sido un gran admirador suyo".

De acuerdo con NFL Network, Cooper informó a los Raiders que se agotó su motivación para seguir en el campo, por lo que prefería decir adiós en el equipo en el que inició su carrera hace 10 años.

El veterano receptor inició su carrera con los Raiders

Cooper, de 31 años, jugó 10 temporadas para cuatro equipos y terminó con 711 recepciones para 10,033 yardas y 64 touchdowns. Fue reclutado cuarto en el draft de 2015 por los entonces Oakland Raiders.

Después de tres campañas con los 'Malosos', Cooper fue canjeado a Dallas en octubre de 2018 por una selección de primera ronda. Superó las 1,000 yardas recibidas siete veces, la más reciente hace dos años para Cleveland, cuando Cooper tuvo 72 recepciones para 1,250 yardas y cinco touchdowns. Tuvo 44 recepciones para 547 yardas y cuatro touchdowns la temporada pasada para los Browns y los Buffalo Bills.

Cooper jugó para Bills la campaña anterior

Cuando se reunió con los reporteros la semana pasada, Cooper dijo que quería demostrar que seguía siendo uno de los mejores receptores de la liga. "Créanme, todavía me queda algo de jugo", dijo Cooper en ese momento. "Sentí que esta era la oportunidad para demostrarlo". Quedaba por ver cuánto habría sido Cooper parte de la ofensiva.

"Amari lo ha hecho bien hasta ahora", dijo Carroll el miércoles. "Solo queremos pasar por algunas prácticas más. Simplemente no hemos tenido tanto tiempo todavía". Kelly dijo que los entrenadores aún estaban finalizando su plan sobre cómo usarán a sus receptores en el primer partido de la temporada el domingo en Nueva Inglaterra.

"No habíamos tomado ninguna decisión final sobre si (Cooper) iba a jugar en el primer juego", dijo Kelly. "Estaba entrenando con nosotros y consiguió repeticiones. De todos modos, no estás haciendo tu lista habitual de 48 hombres hasta el sábado, así que no habíamos tenido ninguna discusión".

Fuente: Tribuna del Yaqui