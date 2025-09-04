Rosario 'Pinocho' Sánchez y Jaime Arboleda anticipan una guerra en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras varios años de ausencia, este sábado 6 de septiembre regresa Boxeo Televisa a Ciudad Obregón, y lo hará en un evento internacional que marca la reapertura del Gimnasio Municipal 'Rafael Lira García'.

El mochitense Rosario 'Pinocho' Sánchez (20-0, 12 ko’s) será el encargado de protagonizar la gran velada, cuando se mida frente al excontendiente mundial Jaime Arboleda (20-4, 15 ko’s), en una pelea a diez asaltos que pinta para ser una guerra en peso ligero.

Van por todo

Este jueves 4 de septiembre en conferencia de prensa, los protagonistas de la noche, el 'Pinocho' Sánchez y el panameño Jaime Arboleda, aseguraron llegar con una gran condición física para brindar un gran espectáculo arriba del ring, en una de las mejores plazas del 'deporte de los puños' que existen en el país.

Estamos listos y ansiosos. Quiero agradecer a Ciudad Obregón por abrirnos sus puertas. En 2017, iba a debutar aquí, no se pudo, pero ahora estamos de regreso y me toca estar de estelar en una gran cartelera. Vamos a noquear. Vamos a hacer que la gente se ponga de pie", afirmó el joven mexicano.

Todos los protagonistas de la velada

Por su parte, el canalero no se achicó y aseguró que viene dispuesto a entregarse ante el público sonorense e intentar dar el batacazo tal y como lo hizo hace unos años ante el exmonarca boricua Jayson Vélez. "Con la boca dice mucho, vamos a demostrarlo el día sábado, vamos a ver ese día de qué cuero salen más correas", sentenció el retador mundial.

Respaldo de lujo

Mientras que en el choque coestelar se volverán a ver las caras el sonorense Marco Cota (12-1-1, 8 ko’s) y el chihuahuense Bryan Aguirre (7-1-1, 5 ko’s), quienes despejarán dudas en Obregón después de haberse enfrentado a principios de año en Guaymas, cuando terminaron en empate, por lo que ahora intentarán no dejar dudas.

Martínez y Sánchez cara a cara Foto: Cortesía Alberto Puga

A su vez, la pelea que pinta para robarse la noche este sábado es el duelo entre la local Danitza 'La Cobrita' Martínez (5-0, 3 ko’s), frente a la dos veces retadora al título del mundo Mirna 'La Diabla' Sánchez (8-2-1, 2 ko's). Aunque el choque será a seis asaltos en la categoría mosca, la ganadora puede ser una seria aspirante al campeonato del mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui