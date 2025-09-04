Skenes lanza 6 entradas en blanco y los Piratas limpian a los Dodgers

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Paul Skenes se apuntó su décima victoria de la campaña al lanzar seis entradas en blanco y Pittsburgh Pirates se impusieron el jueves por 5-3 a los Los Angeles Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, para completar una barrida en la serie de tres juegos.

Skenes (10-9), el Novato del Año de la Liga Nacional de la temporada pasada, completó su labor monticular con dos hits, ponchó a ocho y dio una base por bolas. El derecho finalmente consiguió colocar su récord por encima de .500 por primera vez esta temporada y bajó su efectividad a 1.98, la mejor de las Grandes Ligas.

Los Pirates, que están 13 juegos por debajo de .500 y en el último lugar en la División Central de la Liga Nacional, han ganado seis de sus últimas siete decisiones. Los Dodgers fueron limitados a cinco hits y su ventaja divisional se redujo a dos juegos sobre San Diego. Los Dodgers perdieron por quinta vez en seis juegos, y los Pirates ganaron por 12da vez en 16 juegos.

En la apertura de la novena entrada, Mookie Betts rompió la blanqueada de los Piratas con un jonrón y sencillos productores de Pedro Pages y Miguel Rojas redujeron el déficit a 5-3. Sin embargo, Colin Holderman ponchó a Ben Rortvedt para conseguir su primer salvamento de la temporada.

El abridor de los Dodgers, Blake Snell (3-4), recibió cinco carreras y nueve hits en cinco entradas completas, en un juego donde hizo 90 lanzamientos, 61 de ellos en zona buena.

El sencillo de Tommy Pham en la tercera entrada abrió el marcador, y el doble de dos carreras de Nick Yorke destacó un quinto inning de cuatro carreras que llevó la ventaja de los Piratas a 5-0.

Los Dodgers abren una serie en Baltimore el viernes con Tyler Glasnow (1-3, 3.41 ERA) enfrentando al también diestro de los Orioles, Dean Kremer (9-10, 4.52). Los Pirates comienzan una serie en casa con Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional, el viernes con Johan Ovie como abridor.

