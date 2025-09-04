Suárez luce en la lomita y Phillies se llevan la serie ante los Brewers

Comparta este artículo

Milwaukee, Estados Unidos.- Ranger Suárez espació seis imparables a lo largo de seis entradas en blanco, Trea Turner conectó un sencillo para remolcar la carrera de la ventaja con dos outs en la séptima entrada y los Philadelphia Phillies vencieron el jueves 2-0 a los Milwaukee Brewers para quedarse con dos de tres juegos en el enfrentamiento entre líderes divisionales de la Liga Nacional.

Freddy Peralta le sostuvo el duelo monticular a Suárez durante cinco capítulos, pero tras su salida los Phillies le cayeron al relevo de Tobias Myers (1-2), quien admitió triple de Alec Bohm al jardín derecho con un out. Turner se encargó de enviarlo al plato con un sencillo con dos outs al jardín izquierdo en un lanzamiento de 0-2.

Previamente, los Brewers tuvieron dos corredores en base sin outs en la cuarta y sexta entradas, pero Suárez (11-6) salió de los apuros. En este último inning, William Contreras recibió base por bolas y Vaughn conectó un doble para poner corredores en tercera y segunda sin outs.

Suárez dominó a la ofensiva de Milwaukee

Pero Caleb Durbin falló con rodado a segunda contra un cuadro interior acortado; Danny Jansen luego conectó un elevado al jardín central que no fue lo suficientemente profundo como para impulsar a Contreras, y Monasterio terminó la entrada con un rodado a tercera.

Matt Strahm dejó varada la posible carrera del empate en tercera en la octava al retirar a Caleb Durbin con un elevado al centro. Luego, Bryson Stott aseguró el triunfo para Philadelphia cuando conectó un doble que remolcó a Harrison Bader con dos outs en el noveno.

Jhoan Durán retiró al equipo en orden en la novena para su salvamento 26 en 29 oportunidades. Bader le robó a Andruw Monasterio un hit de extrabase, y tal vez un jonrón, con una atrapada en la pared del jardín central para el segundo out. Milwaukee se fue de 10-0 con corredores en posición de anotar.

Freddy Peralta de Milwaukee extendió su racha de entradas sin anotaciones a 29, tres menos que el récord del equipo que impuso el mexicano Teodoro Higuera en 1987. Peralta ponchó a ocho y permitió tres bases por bolas y dos hits mientras lanzaba 92 lanzamientos en cinco entradas. No ha permitido una carrera en sus últimas cinco aperturas, desde el 5 de agosto.

Fuente: Tribuna del Yaqui