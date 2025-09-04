Último partido oficial de Messi: Cuándo y dónde ver Argentina vs Venezuela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy jueves 4 de septiembre, a partir de las 17:30 horas (tiempo de la Ciudad de México), la selección de Argentina enfrentará a Venezuela. En el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, Lionel Messi empezará a irse del fútbol, pues frente a Venezuela jugará por última vez en Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas que viene disputando desde hace veinte años.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia. Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, expresó Messi.

Sin duda hoy no será un juego cualquiera, pues el 10 estará por última vez jugando en casa en un partido de eliminatorias, lo que significa que será una noche cargada de emoción y nostalgia para quienes han seguido la carrera deportiva del rosarino. 20 años después de su debut en la selección argentina, Lionel Messi ha acumulado 12 goles y 59 asistencias en 193 partidos, superando así incluso a Diego Armando Maradona y a otras grandes leyendas como Gabriel Bautista, Ángel Di María y Javier Mascherano.

Venezuela, por su parte, afronta este partido con la ilusión de dar la sorpresa de la jornada y conseguir una victoria que sería muy importante para su causa, ya que el equipo dirigido por Fernando Batista depende de sí mismo para mantenerse vivo en la carrera por el Mundial vía repechaje. Este lugar se disputa ante Bolivia y podría definirse en la última jornada, que se llevará a cabo el próximo martes. Este encuentro podrá seguirse a través de la señal de ViX, plataforma de streaming que requiere suscripción.

