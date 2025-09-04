(VIDEO) Árbitra expulsa a un futbolista y este responde dándole una cachetada en Colombia

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- Un partido entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, correspondiente a la categoría Primera C del futbol de Colombia, se vio opacado por la agresión física que sufrió la árbitra Vanessa Ceballos por parte del jugador Javier Bolívar, a quien la silbante le mostró la tarjeta roja al minuto 66. El encuentro se celebró en el Estadio Chelo Castro de Aracataca, en donde la colegiala recibió una cachetada a manos del futbolista de Aracataca. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

Vanessa Ceballos, reconocida por ser parte de la primera terna arbitral femenina en la historia del balompié colombiano, expulsó a Bolívar, quien se encontraba en el banco de suplentes. El futbolista reaccionó de forma violenta y le dio una cachetada a la árbitra. La reacción de Ceballos fue inmediata, intentando responder al ataque, pero fue contenida por los ahí presentes para evitar que la situación pudiera escalar aún más.

El analista arbitral, José Borda, difundió el video de la agresión y fue acusado de revictimizar a la jueza, ya que hizo un énfasis en la fémina por su reacción diciendo. A través de un comunicado oficial, Roxana Arrieta, presidenta de la Liga de Fútbol del Magdalena, lamentó la situación y condenó el ataque. Hasta el momento se desconoce qué tipo de sanción podría enfrentar Javier Bolívar por este caso que ha causado indignación en el mundo deportivo.

No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres. El fútbol debe ser un espacio de competencia dentro del respeto hacia todos los participantes", se puede leer en el escrito compartido emitido por la organización deportiva.

Por su parte, Javier Bolívar también se pronunció al respecto y negó haber agredido intencionalmente a la silbante, incluso señaló que trató de "retirarle el pito de la boca". Sin embargo, el jugador de Real Alianza Aracataca reconoció que su gesto fue ofensivo y ofreció disculpas públicas. La acción podría provocar una suspensión de varios años o incluso la inhabilitación definitiva, según el reglamento de la Federación Colombiana de Futbol.

