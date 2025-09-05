Asegura su futuro: El Gran Premio de Mónaco seguirá en la Fórmula 1 hasta 2035

Comparta este artículo

Mónaco.- Hace menos de un año, la Fórmula 1 anunciaba que renovaría su contrato con el Gran Premio de Mónaco hasta 2031; y este viernes, el principal serial de automovilismo del mundo dio a conocer que extendió su contrato por cuatro años más, manteniendo una de las carreras más emblemáticas del deporte en el calendario hasta 2035.

Con este acuerdo, la carrera se coloca como una de las que tienen el contrato más largo, detrás de los premios de Austria en el Red Bull Ring y el Gran Premio de Miami, ambos firmados hasta 2041.

El GP de Mónaco se realizó por primera vez en 1929 y celebró la segunda carrera oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en sus sinuosas calles en 1950. Ha sido parte del calendario de F1 desde 1955, excluyendo la temporada 2020 afectada por Covid.

"La renovación del Gran Premio de Mónaco hasta 2035 está en consonancia con una tradición deportiva e histórica a la que el principado sigue profundamente apegado", dijo el jefe de Estado de Mónaco, el príncipe Alberto II.

Solo puedo dar la bienvenida a este compromiso renovado, que es testimonio de nuestro éxito colectivo, la excelencia de nuestra colaboración con la Fórmula 1 y el lugar único que ocupa Mónaco en el panorama internacional del automovilismo".

La carrera es una de las más emblemáticas del serial

Conocida como "la joya de la corona" de la F1 por el glamour de la vieja escuela y un puerto lleno de yates de lujo, Mónaco es, con mucho, el circuito más lento del año. Estrecho, sinuoso y no muy adecuado para los autos modernos de F1, Mónaco es un retroceso a los orígenes de la serie en la década de 1950. Adelantar es tan difícil que la sesión de clasificación del sábado es posiblemente más importante que la carrera. Con barreras cerca de la pista, incluso el más mínimo error puede significar un accidente.

Los rebases son casi imposibles en sus calles

"Las calles de Mónaco han estado resonando con el sonido de la Fórmula 1 desde los primeros días del deporte, por lo que estoy encantado de anunciar la extensión de este fantástico evento hasta 2035", dijo el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

"Es una carrera icónica que es amada por todos los pilotos y fanáticos, con un ambiente único gracias a su ubicación en el principado más glamoroso del mundo".

Fuente: Tribuna del Yaqui