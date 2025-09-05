Blue Jays vencen a los Yankees y aumentan su ventaja en la División Este de la Liga Americana

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los Toronto Blue Jays vencieron a los New York Yankees, los cuales lucieron totalmente apagados con el madero y terminaron cayendo con marcador de siete carreras contra una. El conjunto neoyorquino esperaba tener una nueva cara, al volver a contar con Aaron Judge en los jardines luego de superar en totalidad la lesión que tenía en su codo, pero terminaron cayendo ante los líderes de la División Este de la Liga Americana.

El veterano de mil batallas, Kevin Gausman, logró la victoria al lanzar una verdadera joya desde la loma de las responsabilidades; trabajó por espacio de ocho entradas sólidas desde la placa, permitiendo solo cuatro indiscutibles, uno de ellos cuadrangular, responsable de la única anotación por parte de los del Bronx. El novato Cam Schlittler perdió el encuentro al haber lanzado solo 1.2 entradas, con cuatro hits permitidos y cuatro carreras limpias.

El ataque por parte de los Azulejos cayó en las primeras entradas; Vladimir Guerrero Jr. dio la voz de ataque con un sencillo y dos outs fuera, seguido por Bo Bichette que, con un batazo de dos estaciones, envió al 'Vlady' a la registradora y, ya con las bases llenas, Nathan Lukes envió dos más a tierra prometida con un sencillo, dejando el marcador a temprana hora de tres carreras por cero.

El ataque continuó en la parte alta de la segunda entrada, pues George Springer se puso en circulación al ser golpeado y Addison Barger negoció pasaporte, llenándose las bases con sencillo de Guerrero Jr. y una carrera más timbró con un elevado de sacrificio de Bo Bichette. En el cierre del mismo episodio, Giancarlo Stanton desforró la esférica y un verdadero trueno salió de su bat, depositando la pelota en el callejón central izquierdo.

Vladimir Guerrero Jr. conectó su cuadrangular 23 del año en la apertura de la quinta y las dos carreras restantes cayeron en la octava y novena entrada, logrando anotar por batazos de dos estaciones por parte de Ernie Clement y Daulton Varsho, poniendo las tablas finales de siete a uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui