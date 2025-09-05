¡Bombazo a la Liga MX! Tijuana trae a refuerzo de Europa; es excompañero de 'Santi' Giménez

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- La Liga MX sigue posicionándose como uno de los mejores mercados del mundo y cada vez se convierte en la mejor opción para que futbolistas de todo el mundo encuentren su próximo club; los Xolos de Tijuana se han adjudicado el último fichaje bomba del año, pues contrataron a un jugador argentino que milita en el futbol europeo y fue compañero del mexicano Santiago 'Santi' Giménez.

El equipo de la frontera se encuentra en séptima posición de la tabla, acumulando tres victorias por tres empates y una sola derrota; los dirigidos por Sebastián 'Loco' Abreu ligan cinco jornadas consecutivas sin perder, con tres empates y dos victorias, ya que su última derrota fue en la jornada 2, cuando fueron vencidos por las Águilas del América, con marcador de tres goles por uno, y se encuentran en posición de disputar el 'Play-in'.

Diversos medios indican que los Xolos de Tijuana se han hecho con los servicios del argentino Ezequiel Bullaude, el cual pertenece al Feyenoord de la Eredivisie, la liga profesional de los Países Bajos; también defendió los colores del Club Deportivo Godoy Cruz y Boca Juniors en la Liga Profesional de Argentina.

Actualmente, se encuentra cedido en préstamo para el Fortuna Sittard, con los que ha disputado 28 encuentros, logrando seis anotaciones y dos asistencias, con un total de 2 mil 66 minutos. En toda su carrera, ha participado en 164 partidos con 32 goles marcados y 14 asistencias; ha sido amonestado en 14 ocasiones, pero no ha sido expulsado. También cuenta con experiencia en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la UEFA Europa League.

Aunque aún no se revelan los detalles contractuales, se cree que Bullaude, de 24 años, llegue por al menos un par de años a la Liga MX; se espera el arribo del jugador para este mismo fin de semana y que el lunes sea sometido a las pruebas médicas y físicas pertinentes para que se haga el anuncio oficial. Se espera que su debut sea durante la jornada 9 del Apertura 2025, cuando los Xolos de Tijuana reciban al León, el 19 de septiembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui