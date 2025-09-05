Carlos Alcaraz se impone a Novak Djokovic y avanza a la final de US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La juventud de Carlos Alcaraz fue demasiado para un mucho mayor Novak Djokovic y, con parciales de 6-4, 7-6 (4), 6-2, venció el viernes al 24 veces campeón de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos para asegurarse un lugar en su tercera final consecutiva de un major.

Al final del encuentro, Djokovic parecía resignado al resultado. El serbio de 38 años llegó a las semifinales en los cuatro Grand Slams de esta temporada, pero quedó eliminado en esa ronda en cada ocasión. La victoria de Alcaraz, cabeza de serie número 2, significa que se enfrentará al número uno, Jannik Sinner, o al 25, Felix Auger-Aliassime, por el título el domingo.

En Nueva York, Alcaraz busca su sexto título de Grand Slam y el segundo en Flushing Meadows. Derrotó a Sinner en el Abierto de Francia en junio y perdió ante su rival en Wimbledon en julio. Sinner podría convertirse en el primer campeón masculino en repetir en Nueva York desde que Roger Federer ganó el torneo de cancha dura cinco años seguidos de 2004 a 2008.

Ambos jugadores se tienen gran respeto

Alcaraz, de 22 años, y Sinner, de 24, se han combinado para acumular los últimos siete campeonatos importantes y nueve de los últimos 12. Djokovic ganó los otros tres en ese lapso, el más reciente en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

Los tiros de Djokovic no fueron del todo acertados al principio y, salvo por un breve interludio en el segundo set, su entusiasmo habitual no estuvo presente. Puso los ojos en blanco después de una falla, hizo una mueca tras otra. En los cambios, flexionó o estiró el cuello, lo que le molestó al principio del torneo, y también fue observado por un entrenador.

Cuando Alcaraz sirvió para el primer set, un punto particularmente espectacular que terminó con ambos hombres cerca de la red, hasta que un tiro perfectamente angulado de Djokovic provocó un error, realmente hizo que la multitud se volviera fanática. Djokovic sonrió, luego sacudió su raqueta para escuchar más apoyo y los fanáticos lo obligaron.

Pero Alcaraz indujo errores de devolución en cada uno de los siguientes dos servicios, ambos a 118 millas por hora (Djokovic se agachó decepcionado después del primero) y eso aseguró el set. Muy pronto, Djokovic finalmente ganó un punto de quiebre con la ayuda de un servicio de 132 mph y lo convirtió cuando Alcaraz empujó un revés largo. Djokovic lanzó un uppercut y mantuvo la pose mientras los espectadores saltaban de sus asientos para gritar, aplaudir e intercambiar choques de manos antes de lanzar otro coro de "¡No-le!".

Puede que no haya sido una actuación perfecta de Alcaraz, quien cometió 30 errores no forzados, el mismo total que Djokovic. Pero fue más que suficiente. "Hoy, diría que no fue el mejor nivel del torneo para mí", dijo Alcaraz, "pero mantuve un nivel frío (desde) el principio hasta el último punto".

Fuente: Tribuna del Yaqui