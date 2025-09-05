Daniel Ricciardo anuncia su retiro del automovilismo; será embajador de Ford Racing

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El australiano Daniel Ricciardo anunció que su carrera como piloto profesional y, sobre todo, su carrera en la Fórmula 1 ha quedado en el pasado; el expiloto de Red Bull y ganador de múltiples Grandes Premios se desempeñará como embajador para Ford Racing, la cual proporcionará las unidades de potencia para la escudería de las bebidas energéticas en el 2027, cuando comience la siguiente regulación en la F1.

La última carrera en la que había competido fue el 22 de septiembre del 2024, durante el Gran Premio de Singapur, mientras conducía para AlphaTauri, equipo filial de Red Bull; ese fin de semana, el australiano siguió con la tónica que había tenido en la temporada, pues acabó en la posición 18, lapeado en una ocasión y solo por delante de Kevin Magnussen y Alexander Albon, los cuales no pudieron concluir la carrera.

A principios de julio, Ricciardo estuvo presente en un evento de karting en el Reino Unido y, en ese evento, afirmó ante la prensa que ya se encontraba retirado y se encontraba disfrutando sus días, pero no había realizado el anuncio oficial hasta ahora. Fue mediante una emotiva carta, publicada en un blog de Ford, que Daniel Ricciardo confirmó que sus días como piloto ya se habían terminado y tendrá un nuevo rol dentro del equipo.

Aunque mis días como piloto han quedado atrás, mi amor por cualquier cosa que tenga cuatro ruedas siempre estará ahí y por eso estoy muy orgulloso de unirme a Ford para ser embajador global de Ford Racing".

También, afirmó que estará centrado en el proyecto de la Ford Raptor, una de las camionetas más vendidas de la marca y de las más versátiles en la actualidad. "Para mí, correr siempre se ha tratado de diversión, me ha hecho feliz y ha creado recuerdos que estarán en mi memoria para siempre", expresó al finalizar la carta.

Daniel Ricciardo estuvo por 14 años en la máxima categoría del automovilismo, en los cuales logró ocho victorias y 32 podios, además de tres Pole Position, y su mejor temporada fue en el 2016, cuando terminó tercero en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Fuente: Tribuna del Yaqui