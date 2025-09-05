"Es un cobarde": Jos Verstappen arremete contra papá de 'Checo' Pérez por sus declaraciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que 'Checo' Pérez abandonó la escudería de Red Bull hace prácticamente un año, la tensión entre el piloto tapatío y el equipo de las bebidas energéticas sigue creciendo; el padre del piloto tetracampeón del mundo, Jos Verstappen, arremetió contra Antonio Pérez luego de que lanzara fuertes críticas contra el piloto principal y el equipo.

Antonio Pérez Garibay comentó en una entrevista reciente que los éxitos del piloto austriaco y del equipo se deben en mayor parte al trabajo realizado por 'Checo'; no es un secreto que Pérez Mendoza ayudó en múltiples ocasiones a Verstappen, como la mítica defensa de Sergio ante Lewis Hamilton en el último Gran Premio de la temporada 2021 de la Fórmula 1, la cual permitió la remontada de Max y, a la postre, que ganara su primer campeonato mundial de pilotos.

El exdiputado y figura pública en cuestiones políticas en México no dudó en señalar que Pérez fue uno de los principales artífices en los éxitos de Verstappen y el equipo, además de asegurar que 'Checo' estaba para competir por el título de pilotos, pero fue bloqueado por su propia escudería. "¿Cuántos años fue Red Bull campeón? Cuatro años. Checo Pérez hizo campeón a Verstappen. Si Checo hubiera tenido el mismo coche, ahora sería el campeón del mundo", señaló en una entrevista que ha sido ampliamente difundida en redes sociales.

Luego de que un medio austriaco difundiera las declaraciones realizadas por el padre de 'Checo', Jos Verstappen no dudó en cargar contra la familia Pérez, asegurando que siempre se le dieron las mismas oportunidades que a Max, pero nunca pudo destacar por sí mismo. "Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador", comentó en la publicación del medio Formule1.nl.

No es la primera ocasión que se tiene un conflicto entre ambos padres de los pilotos, pues en diversos grandes premios en la estadía de Pérez como compañero de equipo de Max Verstappen, se filtraron varios roces dentro de los garages, ocasionados por el padre del tetracampeón. Ninguno de los conductores se ha pronunciado ante las declaraciones de sus progenitores, aunque será complicado que tomen una postura pública por la gran relación que existe entre ambos.

Fuente: Tribuna del Yaqui