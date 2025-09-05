Grandes Ligas: Baltimore Orioles deja en el terreno de juego a Los Angeles Dodgers

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- Jornada de sorpresas en las Grandes Ligas, ya que una de las series más desniveladas de este fin de semana, Los Angeles Dodgers frente a Baltimore Orioles, resultó ser muy pareja este viernes 5 de septiembre e inclusive fueron los locales quienes pegaron primero.

El novato Samuel Basallo se vistió de héroe al conectar un jonrón solitario ante Tanner Scott con dos outs en la parte baja de la novena para así dejar en el terreno de juego a los actuales campeones de la Serie Mundial, con un marcador de dos carreras por uno.

El prospecto número uno de dicha organización y el número ocho en general según MLB Pipeline, conectó un tablazo de oro que también es el primer jonrón para decidir encuentros, por parte del pelotero de 21 años de edad. Cabe destacar que Baltimore estaba a un out de irse sin anotar en el episodio cuando Basallo le hizo swing a una recta y la envió a una distancia de 433 pies sobre la barda del jardín derecho.

Esta es la segunda victoria con hit de oro para los de Baltimore en la temporada. El novato, Jackson Holliday, también de apenas 21 años, pegó un doble impulsor para dejar en el terreno a Seattle en el triunfo 4-3 de Baltimore el pasado 13 de agosto.

Ya dentro de las acciones, Dean Kremer y seis relevistas limitaron a los de la Liga Nacional a cinco hits. Kremer abandonó el juego tras tres entradas sin imparables por molestias en la rodilla derecha. Dio una base por bolas y ponchó a cuatro durante su labor en la lomita.

Por otra parte, el abridor de los Dodgers fue Shohei Ohtani, quien igualmente destacó, ya que trabajó tres entradas y dos tercios sin permitir carreras. Mientras que Freddie Freeman conectó su jonrón número 19, el conjunto de California perdió su cuarta consecutiva.

Ohtani reemplazó a Tyler Glasnow, quien fue baja por rigidez en la espalda hace unos días. El cinco veces All-Star permitió tres hits, dio una base por bolas y ponchó a cinco, en lo que fue otra de sus grandes actuaciones, desde que hizo su tan esperado regreso a la lomita de los disparos.

Los Dodgers ahora tienen marca de 4-13 en sus últimos 17 juegos contra equipos con récord perdedor, pero deberán darle vuelta a la página, pues mantienen una gran rivalidad con los San Diego Padres en el Oeste de la Liga Nacional en las Grandes Ligas.

