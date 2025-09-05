Jalen Carter espera un duro castigo de parte de la NFL, tras expulsión ante Dallas

Comparta este artículo

Filadelfia, Estados Unidos.- Desde mucho antes del comienzo de la campaña 2025-2026, la NFL dejó en claro que el espíritu deportivo sería un punto de énfasis para todos los jugadores. Y Jalen Carter podría convertirse en el primer ejemplo de la disciplina de la liga, tras su mala conducta el jueves por la noche, cuando con decenas de millones de personas viendo a los actuales campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, enfrentarse a los rivales Dallas Cowboys, Carter escupió a Dak Prescott a los seis segundos del partido inaugural.

El tackle defensivo All-Pro del segundo equipo la temporada pasada fue expulsado del juego, lo que obligó a los Eagles a jugar sin su mejor jugador defensivo. Aun así, los actuales monarcas pudieron ganar 24-20.

Aunque es casi seguro que el jugador de 24 años será multado, existe también la posibilidad de una suspensión, aunque la contrición de Carter después del juego y el precedente deberían ayudar a su caso. En el pasado, los jugadores han sido multados por escupir a sus oponentes, pero no parece haber un caso en el que alguien haya sido suspendido por hacerlo. Carter apelaría cualquier suspensión a través de la Asociación de Jugadores de la NFL, por lo que sería difícil que tal sanción se mantuviera considerando las medidas disciplinarias previas de la liga.

El jugador hizo falta en la defensiva de su equipo

Descalificar a Carter fue una decisión fácil para los árbitros, que han sido instruidos por la liga para mantener el orden. Se informó a los equipos que no habría tolerancia para gestos antideportivos o inapropiados. A los jugadores se les mostró un video en el que el ejecutivo de la liga Troy Vincent, seis veces esquinero de Pro Bowl durante su carrera como jugador, dijo: "Respeta a tu oponente, respeta a tus compañeros de equipo y juega el juego".

Prescott asegura que no buscó insultarlo

Carter expresó remordimiento por sus acciones. "Fue un error que ocurrió de mi lado. No volverá a suceder", dijo. "Me siento mal solo por mis compañeros de equipo y fanáticos".

Carter está jugando con un contrato de novato de cuatro años totalmente garantizado por un valor de alrededor de 21.8 millones. Su desempeño en el campo lo ha preparado para una extensión de contrato que podría promediar más de 40 millones por temporada. Puede permitirse otra multa, pero escupir a Prescott hizo más daño a la imagen de Carter.

Fuente: Tribuna del Yaqui