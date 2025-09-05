Javier Assad obtiene su segundo triunfo del año con la victoria de los Cubs sobre los Nationals

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Los Chicago Cubs vencieron en el primero de la serie a los Washington Nationals con marcador de 11 carreras contra 5; los Cachorros llegaron a su victoria 81 del año y se posicionan para ingresar a la postemporada en la serie del Wild Card, ya que se encuentran en la misma división que el mejor equipo en todas las Grandes Ligas, los Milwaukee Brewers. Javier Assad obtuvo su segundo triunfo de la campaña en apenas su quinta apertura.

El tijuanense lanzó 5.1 entradas, permitiendo tres imparables, entre ellos un cuadrangular y cuatro carreras admitidas; Assad solo ha visto participación en cinco encuentros, todos como abridor, luego de enfrentarse a una distensión del oblicuo izquierdo, que lo mantuvo fuera de actividad desde el Spring Training. Jake Irvin cargó con la derrota, pues le conectaron dos cuadrangulares y le anotaron siete carreras en poco más de una entrada lanzada.

La ofensiva local ayudó a la cuenta del mexicano desde el mismo primer inning; Ian Happ y Seiya Suzuki se pusieron en circulación con base por bola y sencillo respectivamente y el encargado de romper el cero en la pizarra fue Pete Crow-Armstrong con un elevado de sacrificio al jardín derecho. Nico Hoerner mandó la segunda carrera a la registradora con un batazo de dos estaciones y Dansby Swanson conectó un cuadrangular de tres carreras, poniendo el marcador en cinco carreras a cero.

Reese McGuire puso una más en el marcador con cuadrangular solitario en la parte baja del segundo episodio y hasta la cuarta entrada cayeron las primeras anotaciones para los Nationals; Daylen Lile conectó un triple y terminó anotando por un cuadrangular de dos rayitas conectado por Luis García Jr.

En la sexta entrada, CJ Abrams conectó un imparable y Josh Bell negoció una base por bola; este fue el último bateador que enfrentó Assad. Daylen Lile conectó su segundo triple de la jornada, enviando a los dos corredores a home. Nico Hoerner encabezó otro rally para los locales, con un cuadrangular en la séptima entrada, que dejó tres carreras más para los Cubs, e Ian Happ impulsó la última carrera del día, con un cuadrangular solitario, cerrando el marcador definitivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui