Kylian Mbappé empata a Thierry Henry en la lista de máximos anotadores con Francia

Comparta este artículo

Breslavia, Polonia.- La Selección de Francia inició con el pie derecho las eliminatorias de la UEFA para la próxima Copa del Mundo 2026, al vencer a la Selección de Ucrania, con marcador de dos goles contra cero; uno de los tantos fue marcado por Kylian Mbappé, que empató a Thierry Henry en el segundo lugar de la lista de máximos goleadores en la historia de su selección.

Francia dominó a Ucrania de inicio a fin del encuentro, apretando por lapsos cortos de tiempo; la primera anotación del encuentro cayó cuando Bradley Barcola recibió un pase que rompió la línea defensiva de los ucranianos, recorriendo la última parte del campo sin marca y luego envió un centro que remató Michael Olise desde el punto penal, ante los zagueros rivales que se encontraban confundidos.

El gol que puso en el top 2 de anotadores históricos a Mbappé con Francia cayó en el minuto 82 con asistencia de Aurélien Tchouaméni; el delantero del Real Madrid dio muestra de su velocidad, logrando ganar el pelotazo y encarando al arquero rival, definiendo al segundo poste con un tiro colocado sin tanta fuerza.

Kylian Mbappé tuvo su marcación número 52 en nivel selección mayor, empatando a Thierry Henry con los mismos tantos; la lista de goleadores históricos la encabeza Olivier Giroud, el cual rebasó a Henry durante la Copa del Mundo 2022 y llegó a marcar 57 goles con Francia. El top 5 lo completan nombres como Antoine Griezmann y Michel Platini. Mbappé promedia 0.57 goles por cada encuentro y le bastaron 32 partidos menos que a Henry para alcanzar el hito de los 52 goles.

Lista de mayores anotadores en la Selección de Francia

Posterior a empatar al legendario jugador, Kylian reconoció la carrera que tuvo Henry con el seleccionado, pero aceptó que ahora su principal meta es superarlo en el siguiente encuentro con Francia. "Un reconocimiento para Titi, pero ahora quiero superarlo; es un honor igualar a un jugador como Thierry Henry. Todos sabemos lo que representa para nosotros los franceses, especialmente para los delanteros".

También el joven futbolista confesó que el romper los récords no es algo que siempre haya tenido en la mente, pues considera que hay cosas más relevantes que las marcas personales, pero admitió que no es un logro sencillo de alcanzar.

Fuente: Tribuna del Yaqui