La clase del Salón de la Fama del Baloncesto de 2025 brilla con luz propia

Connecticut, Estados Unidos.- Desde su fundación en 1959, el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial ha contado con una variedad de clases de gran profundidad; la de este año no es la excepción.

Dwight Howard, integrante de la Clase 2025, cree que existe el argumento de que los cinco jugadores individuales que se incorporarán este año en el lado masculino y femenino podrían ser uno de los mejores grupos colectivos de la historia.

Howard es uno de los que serán inmortalizados

Howard, apodado 'Superman' por sus impresionantes vuelos hacia el aro, estará acompañado en la entronización de este año el sábado por la noche por Carmelo Anthony, además del equipo olímpico de baloncesto masculino de Estados Unidos en 2008 en el que jugaron y que se conoció como el 'Equipo Redentor', después de ganar el oro en los Juegos de Beijing ese verano. Compartirán el escenario con las leyendas de la WNBA Sue Bird, Maya Moore y Sylvia Fowles.

'Melo' también será entronizado el sábado

"Nos uniste, nos pones a todos fuera de un equipo, ¿cómo vas a detenernos?", dijo Howard el viernes, horas antes de su entronización junto a todas estas exestrellas del baloncesto.

Combinados, el quinteto de jugadoras que ingresaron como individuos (Bird, Moore, Fowles, Howard y Anthony) formaron parte de 11 equipos campeones de la WNBA o la NBA, capturaron 15 medallas de oro olímpicas, hicieron 37 apariciones All-NBA o All-WNBA y fueron nombrados All-Stars 45 veces en sus carreras.

Maya Moore y Sylvia Fowles forman parte de la Clase

Otros que serán incluidos en la ceremonia del sábado serán el entrenador de los Chicago Bulls y dos veces campeón de la NCAA, Billy Donovan, el socio general gerente del Miami Heat, Micky Arison, y el veterano árbitro de la NBA, Danny Crawford.

El hecho de que Moore, Bird y Fowles entren juntos al Salón es apropiado. Marcará la primera vez que tres jugadoras de la WNBA ingresarán al Salón de la Fama en el mismo año. También están conectadas de otras maneras.

Moore y Bird terminaron sus carreras universitarias en UConn con dos títulos de la NCAA cada una. Fowles también jugó un papel decisivo en los dos últimos de los cuatro campeonatos de la WNBA de Moore con las Minnesota Lynx.

Estar en Connecticut para recibir sus chaquetas y anillos oficiales del Salón de la Fama el viernes también fue simbólico para Bird y Moore. "Estaba mirando y pensé: 'Creo que estoy eligiendo UConn'", dijo Bird. "Es como, Maya, Diana (Taurasi), yo misma, Stewie (Breanna Stewart), Rebecca Lobo. Ese es un quinteto inicial bastante bueno".

Fuente: Tribuna del Yaqui