¿Lionel Messi piensa en el retiro? 'La Pulga' habla sobre su futuro en Argentina y el Mundial 2026

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Un grande podría despedirse de las canchas. Lionel Messi volvió a generar incertidumbre sobre su futuro con la selección de futbol de Argentina al admitir que su presencia en el Mundial de 2026 no está asegurada. El capitán albiceleste, quien disputó en 2022 su quinta Copa del Mundo y logró levantar el trofeo en Catar, reconoció que por cuestiones de edad lo más probable es que no llegue a la próxima cita mundialista, la cual se celebrará en México, Estados Unidos (EU) y Canadá.

Pese a dar esta conmovedora noticia, 'La Pulga' aclaró que mantiene la ilusión y las ganas de competir mientras se sienta en condiciones. Tras el partido en el que Argentina venció 3-0 a Venezuela en Buenos Aires, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas, Messi compartió sus sensaciones sobre el tema que desde hace meses ronda entre la afición: su continuidad en el conjunto nacional.

Lionel Messi no sabe si jugará en el Mundial 2026. Foto: Internet

En ese encuentro, celebrado ante su público, el delantero del Inter Miami anotó dos de los tres goles, lo que dio un cierre especial a la jornada, considerada su última actuación oficial en casa.

¿Messi no estará en el Mundial 2026?

La noticia no es oficial. En declaraciones posteriores, el rosarino explicó que no se trata de una decisión tomada, sino de una evaluación constante sobre su estado físico y emocional. Subrayó que la edad es un factor determinante y que, aunque el deseo sigue intacto, será honesto consigo mismo para determinar si puede afrontar un torneo tan exigente. Messi recalcó que la prioridad es sentirse bien, disfrutar cada momento y no forzar situaciones que no resulten favorables ni para él ni para la selección.

El campeón del mundo enfatizó que vive su carrera bajo la filosofía de "día a día, partido a partido", sin proyectar compromisos a largo plazo. Para el atacante, el tiempo transcurre de manera distinta a su edad actual: nueve meses pueden parecer escasos y extensos a la vez, lo que lo lleva a tomar decisiones progresivamente. En este sentido, insistió en que lo fundamental es mantener las sensaciones positivas, ya que cuando no disfruta del futbol prefiere dar un paso al costado.

Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo", dijo el futbolista de fama mundial.

Messi también reconoció que pensar en una eventual despedida de la selección no es algo agradable ni esperado, pero que forma parte de la realidad de un deportista con tantos años de carrera. Admitió que en algunos momentos se siente en plenitud y en otros no tanto, por lo que la continuidad en el combinado argentino depende de esa variable.

Fuente: Tribuna