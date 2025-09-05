Llegó la hora para el doble campeón mundial Oscar Valdez de brillar en casa ante Ricky Medina

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Este sábado 6 de septiembre, uno de los mejores deportistas sonorenses de toda la historia, Oscar Valdez, subirá por primera vez al ring en una pelea profesional en su ciudad natal: Nogales, Sonora.

Valdez Fierro se medirá este sábado ante Ricky Medina, en una contienda a 10 asaltos de peso superpluma, que será televisada a nivel nacional por TV Azteca e internacionalmente por ESPN. La fiesta boxística comenzará a las 18:00 horas (tiempo de Sonora) en el Domo Binacional, de Nogales, Sonora.

Primera prueba superada

Este viernes, en un lleno total en el Auditorio Municipal de la ciudad 'fronteriza', el doble campeón del mundo no tuvo problemas para superar la báscula, al registrar 58 kilos. Mientras que su rival, el estadounidense Ricky 'El Castigo' Medina, marcó el mismo peso.

Una vez que cumplió con la 'romana', el también dos veces pugilista olímpico aprovechó el momento para saludar a toda la afición, a quien además les prometió que dará todo arriba del ring, para intentar salir con la mano en alto en casa.

Estoy muy contento, es la primera vez que peleo en Nogales desde que era un niño; de mi parte pueden esperar que daré lo mejor: corazón, lágrimas, sangre, todo. Siempre soñé pelear con mi gente y por fin este sábado lo haremos", declaró el campeón mundial en dos categorías diferentes.

Todo o nada

Cabe destacar que este duelo representa una verdadera prueba de fuego para el nogalense, ya que una victoria ante Ricky 'El Castigo' Medina lo pondría nuevamente en la mira de cumplir su sueño, que es disputar un campeonato mundial y demostrar que todavía tiene mucho que demostrar dentro del 'deporte de los puños'.

Cartelera

Oscar Valdez vs Ricky Medina

Israel Ramírez vs José Amaro

Ricardo González vs Leobardo Quintana

Ángel Patrón vs Carlos Vargas

Juan Diego García vs Brandon Quiñones

José Ramírez vs Óscar Carbajal

Óscar Cortez vs Fernando Gutiérrez

Christian Solorzano vs Julio César López

Roberto Chávez vs Giovanni Martínez

Fuente: Tribuna del Yaqui