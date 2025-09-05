Los Yankees contarán con el regreso de Aaron Judge a los jardines luego de su lesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una lesión que lo aquejaba por poco más de un mes, se notificó que el capitán y estrella de los New York Yankees, Aaron Judge, se encuentra totalmente recuperado y podrá regresar a su posición como patrullero; el 'Juez' volverá al jardín derecho en la serie contra los Toronto Blue Jays, la cual comienza hoy 5 de septiembre.

Aaron Judge comenzó con molestias el 22 de julio, mientras los Yankees enfrentaban a los Blue Jays en el Rogers Centre; el líder de 'Los Bombarderos del Bronx' se resintió de su codo al intentar poner fuera un corredor desde los jardines. En juegos posteriores, Judge fue turnando entre bateador designado y jardinero derecho, hasta que fue ingresado a la lista de lesionados por 10 días, ya que tuvo una distensión en el flexor del codo derecho.

Aaron volvió a los diamantes el 5 de agosto, en la serie en que el conjunto neoyorquino se enfrentó a los Texas Rangers, pero solo como DH; su sustituto como patrullero fue Giancarlo Stanton, el cual solo se había desempeñado con el madero y tenía más de dos años con mínima actividad a la defensiva con los Yankees y, a pesar de que Stanton ha batallado con las lesiones en la última parte de su carrera, fue una medida efectiva para mantener a los dos bateadores en el line-up.

Aaron Judge volvió al jardín derecho por primera ocasión desde el 25 de julio; el 'Juez' acumulaba 80 encuentros como patrullero en la temporada, todos ellos en el line-up titular como jardinero derecho. Tiene un total de poco menos de 700 innings, con 167 oportunidades de jugada, con solo un error cometido y dejando un promedio de fildeo de .994.

Con el bat, a pesar de no haber estado al cien por ciento sano, no creció mucho la diferencia ante los líderes de la liga; se encuentra en cuarto lugar de toda la MLB del departamento de cuadrangulares, pues acumula 43 vuelacercas; en carreras producidas, se encuentra en la cuarta posición, con 97 impulsadas y tiene .322 de promedio de bateo, liderando ampliamente esa división.

Los New York Yankees están recortando camino en la lucha por el liderato de la División Este de la Liga Americana, pues se encuentran a tres juegos de diferencia de los Blue Jays y solo tienen medio juego de diferencia ante los Boston Red Sox.

Fuente: Tribuna del Yaqui