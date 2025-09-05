Luis 'Koreano' Torres noquea a Jonhatan Cardoso y es el nuevo campeón Continental de la AMB

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- En un combate que resultó una auténtica guerra arriba del ring, el boxeador cajemense, Luis 'Koreano' Torres, fue de menos a más y fulminó en el noveno episodio al brasileño Jonhatan Cardoso, este viernes 5 de septiembre en el Entertainment and Sports Arena, Washington.

Con este resultado, el pugilista de la colonia Cajeme, de Ciudad Obregón, se convierte en el nuevo campeón Continental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y además se mete de lleno en las clasificaciones mundiales de peso ligero.

El combate fue más que emocionante para el 'Koreano', pues tuvo que resolver una pelea en la que estaba siendo superado. A falta de un episodio para que culminara la pelea, el joven mexicano jamás renunció al plan de combate y logró conectar un sólido golpe de izquierda que mandó a la lona a su rival y, aunque el carioca se levantó, Torres se mantuvo castigándolo con intercambio de golpes, hasta que el referí paró la contienda.

Además del cinturón, Luis Torres se apunta su segunda victoria en Estados Unidos, ya que su debut en el país vecino fue a inicios de mes, cuando también noqueó al excampeón mundial Nicholas Walters, en el tercer asalto. A su vez, este es el primer descalabro que tiene Jonhatan Cardoso ante un pugilista mexicano, pues anteriormente había superado a Eduardo 'Zurdito' Ramírez y al también cajemense Óscar Álvarez Jr.

Otro más a su cuenta

Con una marca de 22 victorias, una derrota y 13 nocauts, Luis 'Koreano' Torres ganó otro importante cinturón; en 2022 conquistó el título Latino del Consejo Mundial de Boxeo, mientras que esta noche se lleva el Continental de la AMB y se pone a un par de combates de tener una oportunidad titular por el fajín del mundo de las 135 libras.

Formando con Alejo y Carlos Torres, el sonorense ha mostrado un gran avance con Bob Santos, entrenador con el que apenas lleva dos combates y con el que hace campamento en Las Vegas desde que inició este año.

Se espera que el regreso del de Ciudad Obregón sea a principios de año, nuevamente en Estados Unidos, en una pelea de eliminatoria mundial, en el respaldo de una cartelera importante.

Fuente: Tribuna del Yaqui