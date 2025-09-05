¡No solo Messi! Jugador clave en la Selección de Argentina anuncia su retiro de la 'Albiceleste'

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El partido entre la Selección de Argentina y la Selección de Venezuela tomó un ambiente nostálgico, pues se supo que sería la despedida en casa de la leyenda argentina, Lionel Messi; el encuentro lo terminó solventando con cierta superioridad la 'Albiceleste', pero después del partido, mientras los reflectores se enfocaban en el exdelantero del Barcelona, otro jugador y una pieza clave para el Campeonato del Mundo de 2022 confesó que también se despedirá de la selección.

El Estadio Monumental, casa de River Plate, fue la sede para la ronda de eliminación de la Conmebol para las clasificatorias de la Copa del Mundo 2026; la selección de Argentina venció de manera holgada a la 'Vinotinto', con marcador de tres goles contra cero. Como si se tuviera poco planeado, Messi marcó un doblete en su último partido oficial en casa, ante la afición que se rindió a sus pies y terminó rompiendo en llanto ante la ovación de la grada.

Posterior al encuentro, los medios se centraron en Messi, pero también hubo otro jugador habitual en las convocatorias de Scaloni: Nicolás Otamendi confirmó que este fue el último encuentro de una eliminatoria en Argentina. El zaguero señaló que la decisión la tomó desde hace tiempo y que en este último proceso en su país, se hizo acompañar por sus seres queridos para disfrutar la última convocatoria en casa.

Ha sido mi último partido oficial, si no hay otro, en Argentina. Desde que llegué acá el día lunes, la idea era disfrutar sabiendo que me iba a acompañar mi familia e iba a estar en un estadio repleto de gente. Quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo con la gente y mi familia que siempre está. La verdad, que muy feliz por eso".

También, confesó que Messi merecía robarse los reflectores esta noche, por todo lo que ha logrado y todo lo que representa para Argentina. "Leo se merece todo, es el mejor jugador de la historia por lejos. Hoy necesitaba terminar de esta manera, con toda la gente".

Nicolás Otamendi es el quinto jugador con más apariciones con la selección de Argentina; ha disputado 127 partidos con la 'Albiceleste' y formó parte de la llamada 'Generación Plateada'. Con el grupo, logró el bicampeonato de la Copa América y la Copa del Mundo 2022 en Qatar.

Fuente: Tribuna del Yaqui