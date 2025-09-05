'Pinocho' Sánchez y Jaime Arboleda listos para hacer vibrar al público cajemense

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Llegó la hora, tras años de ausencia, nuevamente Ciudad Obregón será escenario de boxeo internacional; este sábado en el Gimnasio Municipal Manuel Liga García, Rosario 'Pinocho' Sánchez y Jaime Arboleda protagonizarán la guerra: México contra Panamá. La contienda será a 10 asaltos, en peso ligero y será proyectada para todo el mundo por VIX y Televisa Deportes, a través del Canal 5.

Superan a la romana

Este viernes 5 de septiembre los dos protagonistas de la contienda cumplieron la primera prueba, que era derrotar la báscula. El sinaloense Rosario Sánchez marcó 62 kilos. 200, mientras que su rival, 'Little James', registró el mismo peso, por lo que los dos están listos para intercambiar metralla y hacer vibrar al público de Ciudad Obregón.

Este combate significa una gran oportunidad para el 'Pinocho' Sánchez de mostrarse sólido frente a un excontendiente mundial, para seguir proyectándose como uno de los mejores pugilistas mexicanos de peso ligero. Mientras que el panameño, quien ha enfrentado a rivales como: 'Camarón' Zepeda, Chris Colbert y Jeyson Vélez, sabe que un batacazo en tierras sonorenses lo pondría de nuevo en los primeros planos.

Guerra con guantes rosas

A su vez, la de Agua Prieta, pero adoptada en Ciudad Obregón, Danitza 'La Cobrita' Martínez y la dos veces retadora al título, Mirna 'La Diabla' Sánchez, igualmente superaron la báscula, marcando un peso idéntico de 52 kilos. Este sábado las dos mexicanas intentarán robarse el show en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, inmueble que hará su reapertura en esta importante función de boxeo.

Por otra parte, Marco Cota y Bryan Aguirre, que tendrán su pelea de desempate, mostraron su profesionalismo al también cumplir con los 62 kilos, que fue el peso programado para este choque será el coestelar de la noche.

Función

Horario 18:00 horas (Tiempo de Sonora)

Rosario 'Pinocho' Sánchez (20-0) vs Jaime Arboleda (24-4)

Marco Cota (12-1-1) vs Brayan Aguirre (7-1-1)

Juan Aldana (22-0) vs Brandon Rosales (6-10-3)

Danitza Martínez (5-0) vs Mirna Sánchez (8-1-1)

Alejandro Cota (8-1) vs Manuel Escudero (5-1-1)

Fuente: Tribuna del Yaqui