Precios para el Clásico América vs Chivas, Cooper se retira y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- TRIBUNA Sonora te presenta tu nuevo resumen informativo favorito sobre el mundo deportivo, a través del Tribuna Top 3 Deportes. Aquí encontrás todas las noticias referentes a tus deportistas y deportes favoritos, resumidas en un solo lugar porque tu tiempo es valioso y mereces tener información real y verdadera. Entérate de los detalles para el próximo Clásico Nacional, que se realizará el 13 de septiembre.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Amari Cooper anunció su retiro de la NFL

A unos días de firmar contrato de un año con Raiders, el jugador estadounidense Amari Cooper decidió retirarse. El oriundo de Miami abandonará la NFL con tan solo 31 años de edad.

Asegura Mbappé que no se puede jugar 60 partidos al año a tope

Sin entrar en polémica el capitán de Francia, Kylian Mbappe, aseguró que no conoce a ningún jugador que se mantenga en el mismo nivel en 60 partidos en un año.

Desde 550 pesos el costo de los boletos para el Clásico

Ya salieron a la venta los boletos para el América vs Chivas y los precios van de los 550 a los mil 700 pesos. El encuentro se jugará el 13 de septiembre, con la afición presente después de que las Águilas enfrentaran una sanción que los hizo jugar a puerta cerrada contra el Pachuca.

