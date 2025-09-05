¡Suena el himno mexicano en Bélgica! Ernesto Rivera y Jesse Carrasquedo ganan en la EuroCup 3

Comparta este artículo

Stavelot, Bélgica.- El automovilismo mexicano sigue atravesando la mejor época en su historia, pues ya en diversas categorías se cuenta con pilotos que se están robando el protagonismo cada semana. Este viernes 5 de septiembre, durante la ronda 6 de la EuroCup 3, celebrada en la mítica pista de Spa-Francorchamps, dos mexicanos se llevaron la victoria en las dos carreras pactadas para la jornada; se trata de las jóvenes promesas Ernesto Rivera y Jesse Carrasquedo Jr.

La EuroCup 3 es una categoría de monoplazas creada por algunos equipos participantes de la Fórmula 4 española; ante el rápido crecimiento de la categoría ibérica, se optó por crear un nuevo sistema de competencia para brindar mejor continuidad a los pilotos en su desarrollo para concretar su llegada al automovilismo profesional.

En el primer compromiso de la jornada, el piloto de León, Guanajuato, Jesse Carrasquedo Jr. arrancaría desde la Pole Position luego de haber superado a los demás competidores en las sesiones de clasificación; el piloto que también corre en la F3 con el Hitech TGR tuvo una salida impresionante, en la que dejó atrás al líder del campeonato, Mattia Colnaghi del MP Motorsport.

Carrasquedo Jr. aprovechó las condiciones extremas del clima, pues una fuerte lluvia azotó el circuito de más de siete kilómetros de largo, dificultando la conducción por sus variantes de altura, además de las curvas de alta velocidad como Eau Rouge; el piloto, que en varias ocasiones ha sido alentado por Sergio 'Checo' Pérez, dio cátedra de su estilo de conducción y puso tierra de por medio en la tabla contrarreloj, ayudado por un GP que terminó en condiciones de bandera roja, debido a la nula visibilidad por el spray que generan los monoplazas.

Un par de horas después, Ernesto Rivera, nacido en la CDMX, hizo que sonara por segunda ocasión el himno nacional mexicano; el piloto azteca que pertenece a la Red Bull Academy comenzó la carrera en la tercera posición y tuvo un fenomenal performance, superando al poleman e hijo de una leyenda de la F1, Emerson Fittipaldi Jr., que terminó relegado al puesto 11. El mexicano de padres sonorenses fue acompañado en el podio por Jesse Carrasquedo Jr., que terminó la carrera en tercera posición.

Fuente: Tribuna del Yaqui