Tomateros sigue sacudiendo el mercado: Anuncia la llegada de un lanzador de Texas Rangers

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán siguen ajustando su roster y añadiendo la llegada de destacados peloteros extranjeros para la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Este viernes 5 de septiembre no fue la excepción y el club 'guinda' anunció la llegada de Nick Krauth, de 25 años, nativo de Concord, California, que se convierte en el séptimo extranjero confirmado para la campaña que iniciará el próximo 13 de septiembre.

El nuevo jugador de los 'culichis' firmó en 2020 para la organización de los Texas Rangers y, para el siguiente año, ya se había destacado en Clase A tras ser nombrado dos veces lanzador de la semana en la Carolina League. Ante eso, se ganó un lugar en la postemporada y para 2023, logró ascender hasta clase AAA.

En este año, el lanzador estadounidense vivió su primera experiencia dentro de la pretemporada de Ligas Mayores con los Texas Rangers. Fue como relevista contra los Kansas City Royals y lo hizo con grandes credenciales, ya que ponchó al único bateador que enfrentó.

Cabe destacar que esta será la primera aventura que tendrá Nick Krauth en el beisbol azteca y será en el circuito invernal, portando los colores de uno de los equipos más importantes de la LAMP, como lo son los Tomateros de Culiacán, que para esta temporada buscarán levantar la corona.

Su llegada al equipo que comanda Roberto Vizcarra se une a la de JP y Orlando Martínez, Anthony Gose, Joe Barlow, Brady Whalen e Ian Kahaloa, como los extranjeros contratados hasta el momento, nombres que sin duda alguna prometen en el conjunto de la capital de Sinaloa.

Hay que recordar que los Tomateros de Culiacán perdieron la gran final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico la temporada pasada, ante los Charros de Jalisco, de su anterior manager Benjamín Gil, por lo que en la edición entrante intentarán quitarse la espinita y ser ellos los que representen a la selección mexicana en la Serie del Caribe, que se celebrará en Venezuela.

Se espera que el club de Sinaloa la siguiente semana comience con sus actividades de pretemporada, donde reporten algunos de los nombres que presentaron Tomateros en la lista de invitados. Por otra parte, también la directiva en los próximos días podría anunciar a otro de sus refuerzos.

Fuente: Tribuna del Yaqui