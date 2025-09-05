A tres semanas de finalizar el rol regular, se cierra la carrera por los playoffs en MLB

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En MLB existe una marcada división entre las finanzas de los equipos de grandes y pequeños mercados; pero en cuanto a la columna de victorias, la diferencia no es tanta.

Durante los primeros cinco meses del rol regular, la temporada 2025 ha producido una sorprendente muestra de paridad. Si bien la mayoría de los equipos que gastan grandes cantidades, como los Los Angeles Dodgers, los New York Yankees y los New York Mets, están en buena posición para llegar a los playoffs y hacer daño en octubre, no han sido tan dominantes como muchos esperaban.

Los Yankees siguen en busca de la cima de su división

De hecho, hay una buena posibilidad de que esta sea la segunda temporada consecutiva en la que ninguna franquicia de la MLB supere las 100 victorias. El único equipo con una oportunidad realista son los Milwaukee Brewers, que ocupan el puesto 23 en la liga con una nómina de 112 millones. Para lograrlo, tendrán que irse de 14-7 en sus últimos 21 juegos para llegar a 100.

La última ocasión que no hubo equipos ganadores de 100 juegos en temporadas consecutivas fue un período de tres años, de 2012 a 2014, y con tres semanas y aproximadamente 20 juegos restantes para la mayoría de los equipos, hay algunas cosas para analizar a medida que la temporada regular termina.

Carreras de playoffs

Si bien puede que no haya equipos verdaderamente dominantes esta temporada, también hay una imagen bastante clara de los 12 equipos que podrían llegar a la postemporada: seis en la Liga Nacional y seis en la Liga Americana.

En la Americana, los Yankees, los Toronto Blue Jays, los Boston Red Sox, los Detroit Tigers y los Houston Astros tienen más del 95 por ciento de posibilidades de llegar a los playoffs, según las proyecciones de ESPN. Un sexto equipo, los Seattle Mariners, tiene aproximadamente un 75 por ciento de posibilidades.

Los Blue Jays seguramente estarán en playoffs

Detrás de ellos, hay varios equipos con esperanzas de avanzar, incluidos los Texas Rangers (12.8 por ciento), Kansas City Royals (10.0 por ciento), Tampa Bay Rays (9.6 por ciento) y Cleveland Guardians (2.8 por ciento).

En la Nacional, la carrera por los playoffs tiene una brecha aún mayor entre los seis mejores equipos y el resto de la liga. Los Brewers, Dodgers, Philadelphia Phillies, New York Mets, Chicago Cubs y San Diego Padres tienen probabilidades de al menos 95 por ciento para jugar en octubre.

Los Mets siguen en la pelea por los playoffs

Entre los improbables están los San Francisco Giants (4.7 por ciento), los Cincinnati Reds (2.4 por ciento), los Arizona Diamondbacks (1.2 por ciento) y los St. Louis Cardinals (0.8 por ciento).

Los dos mejores equipos de la Liga Nacional y la Liga Americana no tienen que jugar en la ronda de comodines al mejor de tres, sino que avanzan directamente a la serie divisional al mejor de cinco. En este momento, esos equipos serían los Tigers y los Blue Jays en la Liga Americana, y los Brewers y los Phillies en la Liga Nacional.

Los campeones Dodgers tienen casi amarrado su boleto

Los D-backs podrían ser uno de los equipos más intrigantes de la liga en septiembre, incluso si no llegan a la postemporada. Fueron vendedores en la fecha límite de cambios del 30 de julio después de unos primeros cuatro meses decepcionantes, pero tienen marca de 19-12 desde ese momento, manteniéndose al margen de la contención.

Arizona podría terminar afectando la carrera por los playoffs, incluso si probablemente no llegará a octubre. Los D-backs juegan partidos contra los Red Sox, Phillies, Dodgers, Giants y Padres durante las últimas tres semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui