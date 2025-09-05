¿Vetado? Leagues Cup anuncia severa sanción contra Luis Suárez y otros futbolistas de Miami

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La final de la Leagues Cup 2025, lejos de trascender por el nivel mostrado en la cancha, se volvió viral por los lamentables actos de violencia que se tuvieron una vez llegó el silbatazo final; el comité organizador del torneo hizo oficial una sanción ejemplar para Luis Suárez y otros jugadores, además de un asistente que se vio involucrado en los incidentes.

La final enfrentaba al Seattle Sounders y al Inter de Miami en la cancha del Lumen Field; previo al arranque del partido, se tuvieron incidentes a las afueras del estadio, al igual que después, concluido el encuentro, pues se registraron varias riñas entre los aficionados de ambas escuadras. En lo que pasó dentro de los 90 minutos, el club de Seattle dominó de manera amplia a sus rivales, quedándose con el cetro con marcador de tres goles contra cero.

Posterior al silbatazo final, elementos de ambos equipos se enfrentaron en el centro de la cancha; una de las imágenes más lamentables se tuvo cuando el delantero uruguayo, Luis Suárez, le lanzó un escupitajo al rostro de un auxiliar de los Sounders; también, Sergio Busquets le dio un golpe en el rostro al futbolista mexicano Obed Vargas, entre otras confrontaciones que escalaron de agresiones verbales a físicas.

El comité organizador de la Leagues Cup oficializó las ejemplares sanciones para los protagonistas de tan lamentables imágenes: Luis Suárez fue suspendido por seis encuentros, conforme al artículo 4.2.C del Reglamento de Competición, por lo que se perderá toda la copa del 2026, al tener tres partidos de fase de grupo y tres más de eliminación directa y, en caso de que el Inter de Miami dispute menos de seis encuentros en la próxima edición, la suspensión seguirá para la Leagues Cup 2027.

También Busquets fue acreedor de una grave sanción, pues el español se perderá los próximos dos encuentros dentro de la Leagues Cup; Tomás Avilés, también del Inter de Miami, fue suspendido por tres encuentros y, por último, Steven Lenhart, auxiliar del Seattle Sounders, recibió una sanción de cinco partidos. La organización de la Leagues Cup comunicó que, adherente a la sanción de partidos, recibieron multas económicas y la MLS se reservó los derechos para aplicar sanciones en un futuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui