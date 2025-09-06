Aryna Sabalenka se consagra como la reina del US Open 2025: Se convierte en bicampeona

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- Aryna Sabalenka demostró porque es la número uno del mundo de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), pues este sábado 6 de septiembre hizo historia al levantar el US Open por segundo año consecutivo, tras derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova, quien perdió su segunda final en fila dentro de los llamados Grand Slam.

Tuvo que pasar poco más de una década para que una jugadora se convirtiera en bicampeona del importante torneo que se celebra en New York y que este domingo 7 de septiembre culminará con la final individual, pero de categoría masculina, entre Alcaraz y Sinner.

En lo que fue una final que cumplió con las expectativas, la tenista bielorrusa se impuso en sets corridos con parciales de 6-3 y 7-6 a su rival, para así levantar el cuarto campeonato de Grand Slam de su carrera y el segundo en el US Open, que se suma a los dos que consiguió en otro de los gigantes como es el Abierto de Australia.

La número uno del mundo tuvo una gran demostración en la 'gran manzana', ya que, a excepción del set que perdió en las semifinales ante Jessica Pegula, ganó el resto de los duelos por 2-0. Además, Sabalenka llegó a las 100 victorias en su carrera dentro de los torneos grandes, demostrando con esto que vive un gran momento como profesional.

Aunque se trató del primer torneo gigante del año que conquistó la bielorrusa, su nivel está más que comprobado en todas las superficies. Disputó las cuatro finales de este año, y al fin le llegó el premio en pista rápida, pues en las otras le había tocado llevarse la derrota.

Todos los esfuerzos para esto... estoy muy emocionada. En primer lugar, quiero dedicarle unas palabras a Amanda. Sé lo duro que es perder finales de Grand Slams. Estoy seguro de que volverás; el primero tuyo está cerca", dijo la doble monarca del torneo más importante de Estados Unidos.

"Me encanta el apoyo que recibo aquí. Sabes que en mis primeros años aquí, cuando tuve que jugar dos veces seguidas contra jugadoras americanas en semifinales y la final, no me gustaba tanto jugar aquí. En los últimos años, sin embargo, el apoyo ha sido increíble", finalizó la reina del US Open.

Fuente: Tribuna del Yaqui