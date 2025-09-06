Charros son los primeros invitados a la Serie del Rey; resultados de Series de Campeonato LMB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol está por ingresar a su última etapa y ya se cuenta con el primer equipo invitado a la serie más importante en su calendario; los Charros de Jalisco eliminaron a los Sultanes de Monterrey y se convierten en los primeros clasificados a la Serie del Rey, mientras esperan al rival que surgirá de la Serie de Campeonato de la Zona Sur entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche.

Los Charros de Jalisco vencieron en cinco juegos a los 'Fantasmas Grises', en una serie por demás reñida y llena de emociones; una muestra de ello fue que el encuentro decisivo se definió en entradas extras. El resultado final fue de seis carreras contra cuatro, destacando la actuación con el madero de Ramiro Peña y Josh Lester de los Sultanes por sus cuadrangulares y, por los Charros, Willie Calhoun produjo dos rayitas y Joshua Fuentes aportó con tres más.

El encuentro se definió con una polémica jugada; mientras había corredores en las esquinas en el cierre del décimo inning y un out en la pizarra, Esteban Quiroz conectó un roletazo a la primera base y la defensiva de Jalisco intentó la doble matanza, teniendo una apretada decisión en la primera almohadilla, decretando en primera instancia que el bateador llegó quieto. Los Charros pidieron la revisión y, después de varios minutos, se revirtió la marcación en campo y se determinó el final del encuentro.

Posterior al encuentro, Benjamín Gil, manager de Jalisco, destacó el gran nivel que se demostró en la serie y felicitó al club de Sultanes por el gran trabajo que realizaron en la temporada, además de aceptar que el resultado se pudo haber cargado para cualquier equipo. "Estuvieron a nada de vencernos, son un gran equipo y les aplaudimos, pero nos tocó ser mejores que ellos en agosto y septiembre", comentó.

Diablos Rojos está a un juego de la Serie del Rey

Los Diablos Rojos del México han sabido venir de atrás en la Serie del Campeonato en la Zona Sur, pues los Piratas de Campeche les rompieron una racha de 16 encuentros ganados en postemporada de manera consecutiva y se pusieron arriba en la serie en dos ocasiones; los 'Pingos' arriban al juego seis de la Final del Sur con ventaja y, en caso de ganar su compromiso del 6 de septiembre, se clasificarán a la Serie del Rey por segundo año consecutivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui