Continúan los preparativos para el Torneo 62 Años Conmemorativo de Parejas de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- A poco menos de dos semanas para que arranque la fiesta, directivos del Club de Golf de Ciudad Obregón continúan con los preparativos para lo que será el Torneo 62 Años Conmemorativo de Parejas, programado para el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Este torneo se desarrollará sobre una distancia de 36 hoyos, bajo los sistemas de Scramble (Go-Go) el sábado, y Best Score (Bola Baja), el día de cierre, con jornadas de 18 hoyos por día. Mientras que las salidas están programadas para las 12:00 horas y 9:00 horas el domingo, ambas por el clásico escopetazo.

En el evento deportivo, estará en juego una bolsa de 50 mil pesos para los ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría, que serán la A, B, C y Damas. A su vez, autoridades del Club de Golf dieron a conocer que el costo de inscripción por golfista es de 5 mil pesos y, hasta el cierre de edición, había una lista de 40 a 45 equipos inscritos, donde destaca la presencia de jugadores de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Obregón, Culiacán y Mazatlán.

Grandes premios

HOLE-IN-ONE

En el par de días de la competencia estarán en juego dos hole-in-one, en los hoyos par tres del dos y 16, con premios de un carrito de golf y un reloj; además, se premiarán a los mejores oyeses en los hoyos cuatro, seis, 14 y 16. Cabe destacar que los premios para los mejores cuatro acercamientos a la bandera en los agujeros 4-6-14 y 16 serán de 10 mil pesos para el primer lugar, 8 mil para el segundo, 6 mil para el tercero y 5 mil para el cuarto, dejando con esto una gran bolsa para los competidores.

Las inscripciones para este importante torneo están abiertas y los golfistas interesados en participar pueden alistarse con Antonio Martínez Amarillas y Sharon Crider en la recepción del Club de Golf de Ciudad Obregón, Sonora.

Gran historia

El Club de Golf de Ciudad Obregón data desde 1963, cuando empresarios locales arrancaron con este ambicioso proyecto, un rústico campo de nueve hoyos, al que con el correr de los años le agregaron nueve más, para convertirlo en un campo oficial de 18 hoyos. De sus socios fundadores se recuerdan a don Antonio R. Astiazarán Izabal, Sócrates Almirudis Salazar y don Mario Aguayo Ibarra.

Fuente: Tribuna del Yaqui