¿Infarto? Entrenador del Toluca es trasladado al hospital en pleno partido de la Liga MX

Ciudad de México.- Una triste situación se tuvo en el partido de la Liga MX Femenil entre las Diablas del Toluca y Pumas UNAM, pues mientras se disputaban las acciones en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, el entrenador del Toluca, el francés Patrice Lair, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital por un problema de salud grave.

El Toluca logró una victoria con sabor agridulce por la situación adversa que enfrenta su entrenador; Eugénie Le Sommer marcó uno de los dos goles para la escuadra visitante y un autogol terminó por sentenciar el marcador de dos goles contra uno. El conjunto escarlata se encuentra en tercer lugar de la tabla de clasificación, al acumular 23 unidades en 10 partidos disputados, solo por detrás del América y el Pachuca, además de estar a poco de conseguir su clasificación matemática a la Liguilla del Apertura 2025.

A escasos minutos para que el encuentro terminara, Patrice Lair comenzó a referir un problema de salud, por lo que fue atendido por el personal médico de su escuadra; al no notar mejoría, se optó por usar el carrito donde trasladan a los deportistas lesionados y sacaron al entrenador del campo. Metros adelante, fue transbordado a una unidad de paramédicos en la que fue trasladado a una clínica cercana, donde permanece hospitalizado.

La cuenta oficial de la Liga MX Femenil en X confirmó el incidente que involucra al entrenador del Toluca, informando que el francés seguía en observación médica. "El Director Técnico del Toluca Femenil, Patrice Lair, presentó molestias durante el encuentro en Ciudad Universitaria. Por este motivo, y priorizando su salud, fue trasladado al hospital para recibir atención y revisión médica"; aunque no entraron en detalles, algunos medios aseguran que se trata de un golpe de calor, pues el encuentro se disputó a pleno mediodía, bajo los fuertes rayos del sol.

Posterior al encuentro, se le preguntó a Shirley Cruz, auxiliar del Toluca que se quedó al mando del equipo luego de que el técnico tuviera que abandonar el inmueble, sobre cuál era la evolución en el hospital, a lo cual respondió que solo les informaron que se encuentra estable, pero tendrá que ser sometido a más pruebas para descartar cualquier problema grave.

Fuente: Tribuna del Yaqui