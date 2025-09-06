Luis Gil luce en la loma y guía a los Yankees en su victoria sobre los Blue Jays

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los New York Yankees lograron vencer a los Toronto Blue Jays con marcador de 3-1 y logran empatar la serie, guiados por una gran actuación desde la loma de las responsabilidades de Luis Gil; los Yankees lograron apenas su cuarta victoria del año en contra de los Azulejos, los cuales aún mantienen amplio dominio con ocho victorias para la novena canadiense y un juego pendiente en el resto de la temporada.

Luis Gil ganó apenas su tercer encuentro en el año, luego de estar en la lista de lesionados desde la pretemporada hasta los primeros días de agosto por una distensión del dorsal derecho; el nacido en Azua, República Dominicana, lanzó seis entradas en las que solo le conectaron tres imparables, solo admitió una carrera y recetó un ponche, además de otorgar cuatro bases por bola. Chris Bassitt fue el lanzador derrotado, al haber lanzado cinco entradas con dos carreras admitidas.

Las primeras carreras cayeron en la segunda entrada con un ataque por parte de los 'Bombarderos del Bronx'; Cody Bellinger comenzó la tanda negociando una base por bola y Jazz Chisholm Jr. llegó a la primera almohadilla en jugada selectiva. Jasson Domínguez se trajo la primera anotación de la tarde con un sencillo al jardín central y Austin Wells conectó un elevado de sacrificio, remolcando la segunda rayita de la entrada.

En el cuarto episodio, los Blue Jays tuvieron una gran oportunidad para remontar el marcador, pero solo les alcanzó para anotar una carrera; Bo Bichette y Daulton Varsho negociaron pasaportes; Bichette terminó avanzando a la tercera base con un roletazo al cuadro y llegó a la registradora en batazo al campo corto de Isiah Kiner-Falefa.

Antes de que se tuviera que pausar el encuentro por la lluvia, las alarmas en Toronto se encendieron, pues Bo Bichette conectó un doblete y con un imparable al jardín izquierdo, intentó llegar a la registradora, pero chocó contra el receptor de los Yankees, Austin Wells; el campo corto de los Blue Jays se levantó dolido de una pierna, siendo asistido por el personal médico, pero pudo continuar en el encuentro una vez se reiniciaron las acciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui