Max Verstappen se lleva la Pole Position en el GP de Italia con la vuelta más rápida de la F1

Monza, Italia. - La sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia dejó grandes sorpresas, pues dejó como Poleman a un piloto que no es de McLaren; el actual campeón del mundo, Max Verstappen de Red Bull, partirá desde la primera posición en el 'Templo de la Velocidad', luego de una impresionante vuelta en Q3, donde llevó al límite su monoplaza.

Las sesiones libres de prácticas estuvieron muy competidas y cambiaron de manera constante los pilotos que lideraron cada prueba; en la FP1, el equipo de casa, Ferrari, destacó con sus dos monoplazas, pues Lewis Hamilton lideró la primera práctica del fin de semana, seguido por su compañero de escudería, Charles Leclerc. En la segunda sesión, el expiloto de Mercedes bajó su rendimiento de manera notable y la primera posición la tomó Lando Norris de McLaren.

Para la tercera práctica libre, los dos monoplazas de McLaren se metieron en el top 3; Norris volvió a liderar la sesión y el australiano Oscar Piastri terminó la práctica en el tercer puesto. Leclerc fue el más constante de todas las prácticas, ya que en las tres sesiones, finalizó en la segunda posición.

La sesión de clasificación mantuvo a todos expectantes, pues la diferencia entre piloto y piloto era de solo milésimas de segundo y, al desarrollarse en una pista que se caracteriza por sus grandes rectas y pronunciadas curvas que ayudan a los monoplazas a desarrollar la mayor velocidad en todo el año, cualquier error podía ser crucial en la lucha por partir en las primeras posiciones.

Ya en la Q3, Verstappen dominó la mayor parte de la clasificación, pero en la última vuelta de Lando Norris, este mejoró el cronómetro impuesto por el piloto de Red Bull; fiel a su estilo, el todavía campeón del mundo salió a aprovechar cada metro de los más de siete kilómetros de pista, venciendo en los últimos segundos a Norris, parando el reloj en los 1:18:792 segundos, superando por 77 milésimas al conductor de McLaren.

Max Verstappen consiguió su quinta Pole Position del año y superó a Sebastian Vettel, como el piloto con más primera posición en la historia de Red Bull; además, la vuelta hecha por 'SuperMax' estableció el récord como la más rápida en la F1, superando la de Lewis Hamilton durante el GP de Italia de 2020.

Fuente: Tribuna del Yaqui