Milwaukee Brewers vencen a los Pittsburgh Pirates y rozan las 90 victorias en MLB

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los Milwaukee Brewers vencieron a los Pittsburgh Pirates con marcador de seis carreras por cero; con este resultado, los Cerveceros están a un par de triunfos para convertirse en el primer club de la actual campaña en llegar a los 90 encuentros ganados, liderando todas las Ligas Mayores en ese departamento.

Brandon Woodruff tuvo una excelsa labor como el abridor del juego, pues en las seis entradas completas que lanzó, solo se le pusieron en circulación dos rivales con par de imparables, sin permitir base por bola, ponchando a ocho rivales, completando una de las mejores aperturas en su carrera, luego de una primera mitad de temporada en la que estuvo fuera de circulación debido a una cirugía en su hombro derecho.

El duelo monticular prevaleció hasta el inicio del cuarto episodio, cuando William Contreras conectó el primer imparable para Milwaukee en el encuentro y Jake Bauers conectó un batazo que terminó en el graderío del jardín derecho; el ataque continuó con un doblete de Andrew Vaughn, aunque no cayeron más anotaciones a la cuenta de Mitch Keller, abridor de los Pirates que terminó cargando con el descalabro, luego de lanzar seis entradas y un tercio con dos carreras admitidas.

El encuentro siguió sin modificaciones en el marcador hasta las últimas oportunidades del encuentro; en la apertura del octavo inning y ante la serpentina de Evan Sisk, Sal Frelick conectó su primer imparable del encuentro y Jackson Chourio la sacó de línea por el jardín izquierdo, entrando la tercera y cuarta anotación del partido. En el cierre del noveno inning, los Pirates se quitaron la blanqueada, con una carrera producida por Oneil Cruz, después de roletear al cuadro.

Los Milwaukee Brewers mantienen un amplio dominio sobre sus compañeros de la división central, los Pittsburgh Pirates, pues en los 12 encuentros que han disputado, los Cerveceros han logrado la victoria en nueve ocasiones y el juego de mañana será el último del año entre las dos escuadras. La novena de Milwaukee no solo domina su división, sino que lidera la MLB en victorias y aventaja cuatro juegos y medio ante los Philadelphia Phillies.

