Niño se gana entradas para la Serie Mundial de MLB; una mujer le arrebató pelota en estadio

Miami, Estados Unidos.- Lo que se viralizó por ser un momento incómodo y lamentable en las gradas del estadio de los Miami Marlins terminará siendo una aventura inolvidable para una familia entera; un niño vivió un triste momento, luego de que una mujer furiosa discutiera con el papá del menor y terminara perdiendo una pelota que habían atrapado como souvenir.

En el encuentro entre los Miami Marlins y los Philadelphia Phillies se tuvo el triste episodio; corría la cuarta entrada cuando Brandon Marsh conectó un panorámico cuadrangular de dos carreras que se internó en el graderío del jardín izquierdo. Varios aficionados se lanzaron por el esférico, pero un hombre salió avante y se quedó con la pelota y, cuando apenas se la estaba entregando a su hijo, fue abordado por una mujer.

La señora, visiblemente molesta, comenzó a intentar discutir con el hombre, pues, según ella, al caer cerca de ella, la pelota le pertenecía, y el padre, para evitar que la situación creciera, le quitó el souvenir al niño y se lo entregó a la dama para que se retirara. El video no tardó mucho en hacerse viral y las muestras de apoyo a la familia comenzaron a llegar: Personal del estadio le enviaron una bolsa con un jersey y demás artículos de los Marlins como consuelo.

Una vez finalizó el encuentro, personal que trabaja en el conjunto de los Phillies se puso en contacto con el padre del menor y le brindaron acceso al clubhouse donde se encontraba la novena de Philadelphia; ahí, el menor y toda su familia pudieron convivir unos minutos con su jugador favorito, Harrison Bader, además de llevarse unas pelotas y un bat autografiado.

Por si fuese poco, conforme el video fue creciendo en popularidad en redes sociales, surgió un nuevo regalo para la familia afectada: el presentador de televisión y empresario de origen libanés, Marcus Lemonis, confirmó que financiará el viaje a la Serie Mundial 2025 para el menor y toda la familia, además de regalarles una autocaravana para que puedan desplazarse entre las sedes de la final de Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui