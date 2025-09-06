"Pin.. chismoso": 'Vasco' Aguirre 'confrontó' David Medrano en conferencia de prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un momento tenso y divertido se tuvo en la conferencia de prensa previa al encuentro amistoso que sostendrá la Selección Mexicana contra Japón, en el inicio de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, donde México será uno de los países anfitriones; el 'Vasco' Aguirre confrontó al periodista David Medrano, con el cual ha bromeado en un par de ocasiones.

La Selección Mexicana dará banderazo inicial a su proceso de preparación para la Copa del Mundo 2026; la Federación Mexicana de Futbol aprovechará los parones en los calendarios de las ligas por las fechas FIFA para disputar encuentros amistosos contra selecciones de todo el mundo. Los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentarán a los nipones en el AT&T Stadium de Dallas, y a Corea del Sur en Nashville, Estados Unidos.

Una de las costumbres en las previas a los encuentros de la selección son los adelantos del cuadro titular que el 'Vasco' Aguirre le revelaba a David Medrano, aunque esto cambió de manera radical para el encuentro de hoy, 6 de septiembre; ante el cuestionamiento del reportero de TV Azteca sobre qué jugadores formarían parte de los titulares para el encuentro contra Japón, el mandamás del 'Tricolor' aseguró que ya no revelaría información. "Ya me apretaron los jugadores; pin... chismoso me dijeron".

De igual manera, Medrano Félix dijo entender la postura del técnico e intentó mediar un acuerdo con él, sugiriendo que en los encuentros amistosos, siguiera con los famosos adelantos y para los encuentros oficiales no diera anuncio alguno, lo cual fue rechazado por Aguirre y, entre risas, aseguró que prefiere que los medios de comunicación se enojen con él a que los seleccionados lo hagan.

Aguirre ve una evolución en el equipo

A pesar de que la Selección Mexicana ha tenido altibajos bajo las órdenes del 'Vasco', el entrenador comentó que él considera que el desempeño del grupo ha sido positivo y nota una mejoría partido tras partido, elogiando la labor que desempeña Rafael Márquez como parte de sus auxiliares. "Rafa Márquez me ayuda mucho, todo el staff técnico, veo en ellos trabajos de campo, entiendo que empezamos de una manera y terminamos de otra, hubo una evolución futbolística que hemos ido mejorando".

Fuente: Tribuna del Yaqui