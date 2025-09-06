Prensa de Costa Rica explota contra Miguel 'Piojo' Herrera por el empate contra Nicaragua

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Concacaf dio inicio a las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 y la Selección de Costa Rica, dirigida por el polémico Miguel 'Piojo' Herrera, empató en su primer encuentro contra Nicaragua, lo que dejó un mal sabor de boca en la prensa costarricense, dejando al técnico mexicano en medio de fuertes críticas ante el desempeño del equipo.

La selección tica enfrentó su primer compromiso en el proceso eliminatorio para la próxima justa mundialista, en calidad de visitante contra el seleccionado de Nicaragua; los dirigidos por el mexicano terminaron empatando a un gol por bando, a pesar de contar con superioridad numérica, pues en el arranque del segundo tiempo Jason Coronel fue expulsado con tarjeta roja directa. A menos de 10 minutos para que llegara el silbatazo final, Nicaragua empató el marcador con un penal que fue cobrado por Byron Bonilla.

La prensa de Costa Rica no se guardó nada contra la selección, pues fue evidente que se logró un resultado muy frustrante, ya que el cuadro tico partía como amplio favorito, al contar con nombres de experiencia internacional como lo es Keylor Navas. Uno de los primeros medios de comunicación en señalar el mal desempeño del equipo fue el portal La Nación, el cual escribió en una de sus columnas una seria crítica para Costa Rica. "Nadie lo podía creer en el momento, ni después; pero es la realidad. Lo más increíble de todo es que parecía que el equipo que tenía un hombre menos era Costa Rica. Este empate le deja mal sabor y hasta preocupación a la selección".

También el Diario Extra no dudó en arremeter contra el equipo, calificando el partido como un encuentro amargo y trabado en acción, señalando el nulo intento por intentar la victoria. "Nicaragua no bajó los brazos, Costa Rica tampoco aprovechó el golpe anímico y más bien fueron los nicaragüenses quienes tomaron la valentía de ir al frente".

'Piojo' Herrera explota contra periodista

Igual como ocurrió en su conflicto contra Christian Martinoli mientras dirigía a la Selección Mexicana, el 'Piojo' Herrera perdió la cabeza y discutió con un periodista que le cuestionó por el pobre estilo de juego de Costa Rica ante Nicaragua. Miguel fue cuestionado por una crítica que hizo a la cancha donde se desarrolló el encuentro, lo cual causó el descontento del mexicano, que terminó la conferencia visiblemente molesto.

Fuente: Tribuna del Yaqui