Tarik Skubal lanza joya y los Detroit Tigers logran blanqueada sobre los Chicago White Sox

Detroit, Estados Unidos.- Los Detroit Tigers aplastaron con marcador de seis carreras contra cero a los Chicago White Sox; comandados por el actual Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, llegaron a 82 victorias en la temporada actual de MLB y prácticamente aseguraron el banderín de la División Central de la Liga Americana, pues se encuentran con más de nueve juegos de ventaja ante su más cercano competidor, los Kansas City Royals.

Tarik Skubal fue el ganador del encuentro y de qué manera, pues dio cátedra desde la loma de las responsabilidades; trabajó por espacio de siete entradas completas, en las que tan solo le conectaron dos imparables y le negociaron una base por bola, ponchando a seis rivales. Tommy Kahnle y Rafael Montero completaron la blanqueada, al retirar la octava y novena entrada de manera respectiva, sin permitir daño alguno, dejando a los White Sox con solo tres imparables en todo el compromiso.

En apenas el segundo lanzamiento que recibía en el encuentro, Jahmai Jones conectó un cuadrangular solitario; el que comenzó el encuentro como bateador designado conectó su cuadrangular seis de la temporada, depositando el esférico por detrás de la barda del jardín izquierdo.

El encuentro se mantuvo sin novedades hasta el cierre del cuarto episodio, cuando cayó el rally que definió el resultado del encuentro; Riley Greene conectó su primer sencillo del encuentro y Andy Ibáñez negoció un pasaporte. Zach McKinstry puso el dos a cero con un batazo de dos estaciones y Javier Báez trajo una más a la registradora con un elevado de sacrificio.

La amenaza no paró ahí, pues Jahmai Jones llegó a la primera almohadilla por una base por bola y, con dos corredores en las bases, Gleyber Torres se fue para la calle, con su cuadrangular número 15 de la campaña, poniendo el marcador en seis carreras a cero.

Los Chicago White Sox se pudieron quitar el sin hit ni carrera hasta la apertura del quinto episodio, cuando Bryan Ramos conectó un batazo de dos estaciones a la serpentina de Skubal; el otro imparable conectado al abridor de Detroit cayó en la parte alta del sexto episodio, con un sencillo de Chase Meidroth.

Fuente: Tribuna del Yaqui